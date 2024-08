JO Paris 2024 : 4 AOÛT 2024 – LE LIVE 100% TRASHTALK (JOUR 9)

Neuvième jour de compétition aux JO de Paris 2024 et encore une fois son lot d’émotions et de rires depuis le(s) canapé(s) de TrashTalk. Vous n’avez pas pu être de la partie ? Pas grave, voici le replay !

Deuxième dimanche olympique, après plus d’une semaine de compétition, et les émotions continuent d’affluer. Le sacre de Novak Djokovic, un détour par le Kayak Cross Slalom, du basket 3×3 (plutôt deux fois qu’une) et un dernier relais de natation avec Léon Marchand ? Au moins tout ça au programme, sans oublier un segment athlétisme de plus en plus important, avec notamment l’immense finale du 100m avec notre cher ami Noah Lyles. Ça se passe juste en-dessous sur le live TrashTalk !