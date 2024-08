JO Paris 2024 : le programme du live du jour sur TrashTalk (5 août)

Incroyable mais vrai, TrashTalk s’est lancé un grand défi pour ces Jeux olympiques de Paris 2024 : six heures de commentaires, live, chaque jour, de 17h à 23h. Prouesse physique qui laissera peut-être des traces mais peu importe, ça n’arrivera qu’une fois donc on en profite et, plus important encore, on VOUS en fait profiter au max. Voici le programme de cette dixième journée, let’s go !

Ce lundi 5 août marque la pause du basket-ball 5X5 dans ces Jeux olympiques, mais le programme du jour reste très alléchant. Dès 17h00, le volley-ball sera mis à l’honneur avec le quart de finale de l’Equipe de France. Nous vivrons ensuite la demi-finale du 3X3 Place de la Concorde. Après des passages par l’athlétisme et notamment le Saut à la perche, on ira suivre les débuts de la compétition par équipe de tennis de table. Enfin, pour terminer en beauté, la demi-finale du tournoi de football masculin sera évidemment commentée ! On se voit ce soir ?