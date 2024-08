Peu de monde y croyait, mais on l’espérait, après une phase de poules compliquée, l’Equipe de France du basket 3×3 se sont qualifiés pour la finale des Jeux olympiques de Paris en venant à bout des invincibles lettons. Jules Rambaut, Lucas Dussoulier, Franck Seguela et Timothé Vergiat, vous êtes immenses.

Ils devaient remporter le TQO pour aller aux Jeux olympiques, ils l’ont fait (de manière invraisemblable). Ils devaient gagner leur dernier match de poules pour rester en vie, ils l’ont fait. Ils devaient s’imposer au Play-In pour rêver de médaille, ils l’ont fait, ils devaient battre les invincibles lettons depuis le début de la compétition pour s’en assurer, ils l’ont fait (de manière exceptionnelle).

L’ÉQUIPE DE FRANCE SE QUALIFIE POUR LA FINALE DU BASKET 3X3 !!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷

LUCAS DUSSOULIER, JULES RAMBAUT, FRANCK SEGUELA, TIMOTHÉ VERGIAT, VOUS ÊTES INCROYABLES MESSIEURS !

ON SERA DERRIÈRE VOUS EN FINALE À 22H30 ! 💪💪💪 pic.twitter.com/4McwNOxtCV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

La France n’était que la septième tête de série sur huit en début de compétition et ils sont désormais en finale. La Lettonie était les favoris pour l’or et de loin, Jules Rambaut, Lucas Dussoulier, Franck Seguela et Timothé Vergiat les ont explosé 21 à 14.

Lucas Dussoulier a envoyé deux énormes bombinettes en plein soleil pour lancer la machine. Jules Rambaut a fait un travail monstrueux au rebond. Timothé Vergiat a pris le relai en milieu de match avant que Frank Seguela ne crée l’écart avec deux nouveaux tirs à longue distance. Tous ont participé à cet immense succès !

SEGUELA AVEC LA PLANCHE !!!

ON PREND !

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

Et que dire du poster exceptionnel de Jules Rambaut pour inscrire le 20e point et de Lucas Dussoulier qui a terminé la rencontre plein de sang froid sur la ligne des lancers francs.

La médaille est là et c’est déjà immense. Désormais, les quatre amis jouent l’or et ce sera à 22h30 contre les Pays-Bas de Worthy De Jong dans une Place de la Concorde survoltée. On y sera, on criera, et on vibrera, encore une fois, BRAVO MESSIEURS !

🚨 MESSAGE DE JULES RAMBAUT

LE 3×3 EN DEMI FINALE, TOUS DERRIÈRE CES MESSIEURS LUNDI SOIR !!! pic.twitter.com/5vVLzD9PWS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 4, 2024