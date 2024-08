Après l’incroyable succès face à la Serbie, après l’immense exploit contre la Lettonie, l’Equipe de France jouait ce soir la grande finale du 3×3 contre les Pays-Bas, Place de la Concorde, aux JO de Paris 2024. Le rendez-vous rêvé, qui s’est terminé… en cauchemar.

Perdre une finale, dans n’importe quelle compétition, c’est toujours difficile. Perdre une finale aux Jeux Olympiques, c’est très difficile. Perdre une finale aux Jeux Olympiques sur un tir improbable, c’est tout simplement cruel.

Pourtant, nos Bleus du 3×3 – Jules Rambaut, Lucas Dussoulier, Franck Seguela et Timothé Vergiat – vivaient un rêve éveillé depuis plusieurs jours à Paris. Ils n’étaient pas vraiment attendus à ce niveau-là, mais en se sublimant et en étant poussés à 200% par le public français, ils ont réussi à déplacer des montagnes… avant de trébucher sur la plus grande marche.

NON MAIS LE TIR DE MABOULE SÉRIEUX JE COMPRENDS TOUJOURS PAS 🤯🤯🤯

pic.twitter.com/TyJNA9fNxw

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

C’est sur ce shoot absolument monumental de Worthy de Jong, en prolongation et à la dernière seconde, que l’Equipe de France de 3×3 est finalement tombée. Un shoot à deux points qui offre le titre olympique aux Pays-Bas alors que les Bleus menaient 17-16 au score. La clim posée est dantesque.

Le scénario est forcément terrible pour les Bleus, qui tenaient le bon bout. Après un début de match un peu compliqué (5-2 pour les Pays-Bas après trois minutes), ils ont réussi à trouver leur rythme jusqu’à prendre les devants : 13-11, 15-13, et 16-14 avec seulement 30 secondes à jouer. C’est alors que Worthy de Jong a enfilé son costume de héros, scorant deux paniers de suite (pendant que la France vendangeait) dont un à la dernière seconde pour arracher l’overtime.

La suite, vous la connaissez…

FRANCK, TIMOTHÉ, JULES, LUCAS, VOUS AVEZ ÉTÉ IMMENSES 👏👏👏👏

La médaille d'argent est fabuleuse. Vous avez écrit l'histoire du basket 3×3 français 💙🤍❤️

Merci pour les émotions, vous avez retourné la Concorde et le pays tout entier.

On vous attend sur le canapé quand vous…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024