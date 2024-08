Armand Duplantis est IMMENSE. Le perchiste suédois d’origine américaine a (encore) amélioré son record du monde. Peut-être que c’est le Marsupilami, après tout on ne sait pas hein.

Stratosphérique, une nouvelle fois.

Armand Duplantis n’a fait que monter crescendo lors de cette épreuve. Il a d’abord passé “tranquillement” les 6 mètres, c’est d’ailleurs le seul à l’avoir fait durant la finale (le second, Sam Kendricks, s’est arrêté à 5m95). Ensuite, avec son saut à 6m10, il a amélioré le record olympique. Visiblement, le sauteur n’en avait pas encore assez, et a décidé de repousser encore un peu plus les frontières du réel en allant chercher ce titre qui lui était promis, avec la manière.

IL L’A FAIT !

MONDO DUPLANTIS BAT LE RECORD DU MONDE DU SAUT À LA PERCHE EN FINALE DES JEUX OLYMPIQUES !

6,25M SUR SUR DERNIER ESSAI.

LEGEND. 🙌 pic.twitter.com/wQiCkmo7MJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 5, 2024

Pour améliorer son record du monde, alors à 6m24, Armand Duplantis tente de l’améliorer à 6m25. Il échoue une première fois, puis une deuxième, mais il ne va clairement pas s’arrêter là. Sur sa troisième tentative, le natif de Lafayette, en Louisiane, s’élance… et passe cette barre pour valider ce nouveau record du monde ! Celui que l’on surnomme “Mondo” a mis tout le monde d’accord, et a conservé son titre acquis à Tokyo en 2021. L’Américain Sam Kendricks est deuxième et le Grec Emmanouíl Karalís, qui a sauté à 5m90, prend le bronze.

Armand Duplantis à 6m25, celle-là, fallait l’annoncer quand même..