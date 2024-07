Comme pour la Grèce, la Lettonie ou encore les États-Unis avec LeBron James, le basket sera à l’honneur pour les Pays-Bas lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux. Worthy De Jong, phénomène du basket 3×3, portera ainsi le drapeau pour son pays, la classe !

Connaissez-vous Worthy De Jong ? Non ? Eh bien vous allez apprendre à le connaitre.

Numéro 3 mondial du circuit 3×3, le joueur de 36 ans est une véritable attraction à lui tout seul. Prenez Kyrie Irving, injectez-lui un peu de Dennis Rodman et de Ja Morant, rajoutez l’accent hollandais et les origines du Surinam et vous obtenez l’un des cocktails les plus excitants de ces Jeux, tous sports confondus. Capable de toutes les arabesques balle en main avant d’aller vous emplâtrer un gros poster sur le pif, Worthy De Jong ne fait pas du basket 3×3, il EST le basket 3×3 et il pourra donc promouvoir son sport flag en main lors de la cérémonie d’ouverture, en compagnie de la handballeuse Lois Abbingh, difficile de faire plus fou comme honneur pour un sportif !