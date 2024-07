Ce lundi, à moins d’une semaine des Jeux Olympiques de Paris 2024, LeBron James a été nommé porte-drapeau des États-Unis pour la cérémonie d’ouverture des JO. Le King a réagi dans la foulée.

C’est Stephen Curry, longtemps rival de LeBron James et désormais très proche du King, qui a annoncé la nouvelle à ce dernier lors d’une réunion d’équipe avec le reste de Team USA. LeBron a été nommé porte-drapeau suite à un vote des athlètes américains participant aux Jeux Olympiques de Paris 2024.

Le moment où LeBron James a appris qu'il allait être porte-drapeau des USA aux Jeux Olympiques de Paris 2024. 🇺🇸

LeBron James devient ainsi le premier basketteur masculin à recevoir cet honneur. Forcément, l’émotion est de mise.

“C’est spécial, parce que ça vous donne l’opportunité de représenter votre pays d’une autre manière. Être porte-drapeau, c’est un moment très prestigieux, de pouvoir agiter le drapeau non seulement pour votre équipe nationale mais aussi pour l’ensemble des olympiens. C’est un immense honneur. C’est quelque chose dont ma famille, ma communauté, mes amis se souviendront pour toujours. J’en suis très reconnaissant. ” – LeBron

This is forever 👑

🇺🇸 @KingJames will lead the 592-member @TeamUSA delegation at the #ParisOlympics Opening Ceremony! pic.twitter.com/dCONXrgyec

C’est un accomplissement de plus dans la carrière légendaire de James, mais un accomplissement clairement pas comme les autres. Sur l’échelle du prestige, c’est peut-être tout en haut.

