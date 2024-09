À Portland, on devrait encore vivre une saison très loooooongue. Mais les raisons de zieuter cette équipe existent bel et bien. La principale (et seule ?) d’entre elles selon nous ? Scoot Henderson.

Les victoires ne devraient pas encore être au rendez-vous pour les Blazers cette saison, mais on pourrait bien avoir l’avènement d’un potentiel crackito de cette ligue dès sa deuxième saison. Sterling Henderson de son vrai nom voudra faire bien mieux que sa première saison en NBA, ou l’apprentissage fut laborieux.

Sa campagne rookie, où il a alterné entre les blessures et les irrégularités, a laissé beaucoup de monde sur sa faim avec “seulement” 14 points à 38,5% au tir dont 32,5% depuis la frontière canadienne, 3,1 rebonds et 5,4 passes décisives de moyenne. Mais avec un peu plus de rythme et de confiance, la prochaine pourrait être bien plus reluisante de la part de celui qui se voyait numéro 1 de sa Draft devant Victor Wembanyama.

Même si son ambition était un peu présomptueuse pour le coup, on n’a encore eu que des bribes de son explosivité, de son handle mais aussi de sa qualité de passe (vous allez découvrir ça plus bas). Mais si Scoot Henderson, qui a récemment rejoint Rich Paul chez Klutch Sports continue sur sa lancée de la fin de saison passée, nul doute qu’il a de quoi choquer les observateurs et prouver pourquoi il est l’un des meilleurs rookies de ces dernières années, et que son principal tort est surtout… d’avoir été dans la même classe de Draft que Wemby.

Le potentiel de Scoot Henderson est encore enfoui à l’heure actuelle mais pourrait bien exploser à la tronche de pas mal de monde cette saison. C’est pour cette raison que si on va cliquer sur les Blazers cette saison, ce sera forcément grâce à Scoot !