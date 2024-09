Salaires des Portland Trail Blazers – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise et, aujourd’hui, on passe à la loupe les Portland Trail Blazers !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Portland Trail Blazers

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Le General Manager des Portland Trail Blazers a fait très attention à ses économies cet été puisque l’équipe flirte avec le seuil de la Luxury Tax en restant juste en dessous de la limite. Au vu du nombre de jeunes en contrat rookies pour le moment, nul doute qu’il faudra faire du tri dans les prochaines années pour ne pas voir les dépenses s’envoler.

Deandre Ayton, Jerami Grant et Anfernee Simons touchent tous plus de 25 millions de dollars la saison prochaine. Ce Big Three pourra t-il porter la franchise de l’Oregon jusqu’en Playoffs ? Difficile d’être très optimiste !

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Deandre Ayton

Jerami Grant

Anfernee Simons

Deni Avdija

Robert Williams

Donovan Clingan

Beaucoup d’autres jeunes sont liés à l’effectif sur le long terme par des Team Options, les Blazers sont une franchise en reconstruction et ont beaucoup de cartouches entre les mains pour le faire sur de bonnes bases. Ils peuvent même mettre en place une certaine continuité s’ils le souhaitent.

Trois joueurs à surveiller cette saison :