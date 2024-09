La rentrée NBA approche et cela est synonyme sur TrashTalk de passage en revue de toutes les franchises, une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction l’Oregon pour parler des Portland Trail Blazers !

Petit à petit, la reconstruction prend forme chez les Blazers. De jeunes talents sont en place avec Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons, Toumani Camara et le nouvel arrivant Donovan Clingan, mais à côté de ce noyau, des vétérans dont l’avenir… est plus qu’incertain (Ayton, Grant). Des progrès sont attendus à Portland, avec un effectif loin d’être dégueu mais encore faut-il que Chauncey Billups le dirige correctement… Trois ans après son intronisation sur le banc, l’ancien meneur des Pistons a bien du mal à imposer sa patte. Pas sûr qu’il survive à un nouvel exercice sans saveur dans l’Oregon.