Si on sait que les Blazers sont en pleine reconstruction, le projet reste flou et peine à vraiment définir ses lignes directrices. Cela vaut notamment pour le secteur intérieur, où l’on retrouve Deandre Ayton, Donovan Clingan et même Robert Williams III (et Duop Reath) sur le poste de pivot. C’est quoi le plan ?

En septembre 2023, Deandre Ayton et son contrat de 132 millions de dollars sur quatre ans débarquaient à Portland dans le cadre du transfert à trois envoyant la légende locale Damian Lillard chez les Bucks.

Moins d’un an plus tard, le 26 juin 2024 lors de la Draft NBA, le pivot champion NCAA Donovan Clingan a été sélectionné en septième choix par Portland.

Vous ajoutez à ça Robert Williams III, arrivé en octobre 2023 en provenance de Boston (trade de Jrue Holiday), et vous obtenez un bel embouteillage sur le poste de pivot.

Il y a aujourd’hui une hiérarchie à définir dans la raquette des Blazers, afin d’avoir une vision plus claire de projet de Portland.

Le scénario probable : Deandre Ayton titulaire avec Clingan en back-up

La logique voudrait que Deandre Ayton soit titulaire au poste 5 avec Donovan Clingan qui le seconde en sortie de banc. Un scénario “logique” quand on sait que Dede – après des débuts décevants à Portland (blessures, manque d’impact) – a réalisé une belle fin de saison l’an passé dans le projet tanking de Portland.

Passant de moyennes de 13,8 points et 10,4 rebonds avant le All-Star Break à des stats de 22,7 points et 12,5 rebonds lors des 18 derniers matchs de la saison, Ayton a clairement passé la seconde, profitant notamment de plus d’opportunités offensives. Si cela n’a pas empêché les Blazers d’enchaîner les défaites, Deandre a enfin proposé le genre de production qu’on pouvait attendre de lui à son arrivée dans l’Oregon, et au vu de son statut de premier choix de Draft 2018. Comme quoi, passer d’un matelas gonflable à un vrai lit, ça peut changer la vie.

Donovan Clingan, lui, n’est qu’un rookie qui va découvrir le haut niveau. Les Blazers pourraient le faire débuter en tant que numéro 2 pour rendre sa transition plus douce au lieu de le jeter tout de suite dans le grand bain.

Même si Clingan est double champion NCAA et qu’il a joué un rôle majeur au sein de la machine de guerre qu’était UConn, l’adaptation en NBA n’est jamais évidente, notamment au niveau du rythme effréné de la saison régulière (seulement 22 minutes de moyenne en 35 matchs NCAA l’an passé pour Clingan). Alors attention à ne pas brusquer les choses.

Donovan Clingan nouvelle priorité du projet Blazers ?

Dans le même temps, quand vous sélectionnez un pivot avec le 7e choix de draft alors que vous avez déjà un joueur sur le même poste, c’est que vous croyez en lui, et que vous le considérez déjà comme un membre-clé de votre reconstruction. Surtout qu’avant la Draft, certains voyaient Donovan Clingan comme un prospect Top 3

Clingan apporte un profil défensif dont les Blazers ont clairement besoin à l’intérieur. Avec ses 2m18 et 127 kilos, le jeune pivot a joué un rôle crucial dans le succès d’UConn à travers sa capacité à protéger l’arceau et sa domination au rebond (15 points, 8 rebonds et 3 contres de moyenne à la March Madness 2024). Il a aussi séduit en Summer League. Si tout va évidemment plus vite en NBA, et que la mobilité de Clingan sera mise à l’épreuve très rapidement, le rookie possède des qualités qui peuvent se traduire assez vite chez les pros. Une première campagne à la Walker Kessler – 3e dans la course au Rookie de l’Année 2023 – peut être envisagée.

🎥 Access like you've never seen before. An exclusive look at the Donovan Clingan Draft Process. pic.twitter.com/rohIpkvZ4H

— Portland Trail Blazers (@trailblazers) September 6, 2024

Le gros potentiel défensif de Clingan associé à son profil intrigant en attaque peut pousser Portland à le responsabiliser très vite. Potentiellement au détriment de Deandre Ayton. Au vu du salaire de ce dernier, et la possibilité de voir Dede se vexer (ce ne serait pas la première fois…), cela peut représenter une stratégie un peu risquée pour l’ambiance au sein du groupe. Mais dans le même temps, si la place d’Ayton ne semble pas sécurisée, c’est parce qu’il n’a pas encore fait assez sous le maillot de Portland.

Certes, il a fini fort la campagne 2023-24 mais des joueurs talentueux qui cartonnent en fin de saison, au sein d’une équipe qui tanke et face à certains adversaires qui n’ont plus rien à jouer, on en voit beaucoup. Ce n’est pas pour autant qu’ils représentent des piliers sur lesquels on peut construire quelque chose de solide.

Vous nous direz peut-être qu’Ayton n’a qu’une saison au compteur avec Portland, qu’il a eu des bobos et qu’il faut lui laisser du temps. Peut-être oui, mais n’oublions pas qu’il a “déjà” 26 ans et qu’il fait partie des joueurs les plus frustrants de la NBA. Le talent est là, tout le reste (intensité, impact, maturité…) représente toujours des points d’interrogation.

L’avenir nous dira si Portland croit vraiment en Deandre Ayton. Mais si les Blazers donnent rapidement les clés à Clingan, les rumeurs de transfert autour de Dede (éligible à une extension, fin de contrat en 2026) reviendront de plus belle.

Une association Deandre Ayton – Donovan Clingan ?

Au vu de leur profil respectif, Deandre Ayton et Donovan Clingan ne semblent pas représenter le duo le plus complémentaire du monde, surtout dans la NBA actuelle. Mais si l’on en croit le coach Chauncey Billups, les deux intérieurs pourraient être associés sur les postes 4 et 5 cette saison, en particulier sur certains match-ups (via The Athletic).

“Je suis prêt à tenter des choses. Plusieurs équipes jouent grand – Cleveland, Denver, Memphis… Je vais essayer d’avoir Clingan et D.A. ensemble sur le terrain. Mais cela dépend de qui est sur le terrain. Est-ce Jaren Jackson ? Aaron Gordon ? Evan Mobley ? Ce que je vais éviter, c’est de le mettre (Ayton, ndlr.) sur le terrain pour défendre Jayson Tatum. Ou Kevin Durant… Cela dépendra de la situation. Mais je vous le dis, je pense que la ligue va essayer de devenir plus grande à l’intérieur. Je pense que ce sera fun.”

Donovan Clingan est un pivot et un pivot seulement. Il ne possède pas la polyvalence défensive ni les skills offensifs (pour l’instant en tout cas) pour jouer ailier-fort, même si Chauncey Billups croit en son potentiel de shooteur. Ce rôle de poste 4 serait ainsi assumé par Deandre Ayton. Dede a montré qu’il savait se montrer très efficace au shoot mi-distance et Billups estime qu’il peut s’écarter encore plus pour shooter du parking. Défensivement, Chauncey voit cette association comme un moyen de mieux défendre la raquette et les attaques vers le cercle.

Joe Cronin on Deandre Ayton's reaction to the Blazers drafting Donovan Clingan:

"Deandre was incredibly excited. The great thing about Deandre is that he loves his teammates, he wants to win, he wants to learn from guys, he wants to teach guys. He's been really good with all of… pic.twitter.com/Mpj83HEgHQ

— Brenna Greene (@BrennaGreene_) June 29, 2024

D’après le manager Joe Cronin, Deandre Ayton aurait bien accueilli la venue de Clingan, mais les deux peuvent-ils cohabiter sur un parquet NBA ? On peut avoir des doutes.

Quid de Robert Williams III ?

Si on parle beaucoup de Deandre Ayton et Donovan Clingan, n’oublions pas que Robert Williams III aka Time Lord est toujours à Portland. Ses problèmes de blessure l’ont encore tenu éloigné des terrains la saison dernière (seulement six matchs joués) mais sa présence défensive, ses qualités athlétiques et même sa polyvalence font de lui un pivot talentueux et intrigant.

Si l’on en croit certains insiders NBA, Robert Williams III (26 ans) a néanmoins plus de chances de se faire transférer cette saison que de devenir une pièce importante du projet Blazers. Time Lord pourrait en effet rejoindre une équipe compétitive à la recherche d’un profil athlétique à l’intérieur, d’autant plus qu’il possède un contrat facilement transférable. Cela permettrait aux Blazers de récupérer une contrepartie plus en adéquation avec leur direction actuelle.

Robert Williams is a potential trade candidate, per @WindhorstESPN

“A guy to watch who is very tradable is

‘The Time Lord,’ one of the great nicknames in the whole NBA, Robert Williams. Coming back off injury, obviously, he’s a guy who’s had repeated injury problems, but he… pic.twitter.com/dnUqdxw55z

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 9, 2024

Enfin, la rotation des Blazers sur le poste de pivot est aussi composée de Duop Reath, qui est sorti de nulle part la saison dernière. Lui, pour le coup, il a prouvé qu’il pouvait planter des shoots de loin (9,1 points de moyenne à 36% à 3-points, en 3,6 tentatives par soir). Ce profil à part devrait lui permettre de garder une place dans les plans de Chauncey Billups.

Plutôt Deandre Ayton ? Plutôt Donovan Clingan ? Plutôt une association entre les deux ? Que faire de Robert Williams III ? Vous l’avez compris, à quelques semaines du début de la saison NBA 2024-25, les questions sur la hiérarchie au poste de pivot restent nombreuses à Portland.