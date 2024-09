Jamais le dernier lorsqu’il s’agit de bien vendre ses Rockets, Tilman Fertitta, s’est fendu d’une nouvelle déclaration pour le moins… surprenante. Le proprio de la franchise texane a en effet affirmé que Houston disposait de l’effectif le plus profond de la NBA. Comme quoi, même a 67 ans, on peut toujours se permettre de rêver.

Si l’on vous demandait quelles équipes vous viennent en tête lorsque l’on parle de profondeur d’effectif, les noms qui ressortiraient seraient probablement toujours les mêmes. Denver, Milwaukee, Boston, ou encore Houston. Comment ça, “pas Houston” ? Si, si les Rockets ont désormais l’un des effectifs les plus deep de la ligue. Et ça, c’est Tilman Fertitta lui-même qui l’affirme. Plus fort encore, pour ce bon vieux Till, le quatorzième homme des Rockets pourrait être dans la rotation de n’importe quelle autre équipe en NBA. Bon, plus sérieusement, on comprend maintenant mieux pourquoi ce monsieur est le propriétaire des Fusées et non pas le coach.

One of the most interesting items from today was Tilman Fertitta saying the Rockets have the deepest team in the league. Looking at the roster he may not be wrong

“There’s no deeper team in the NBA than us” pic.twitter.com/TuacRwYBzR

— Lachard Binkley (@BinkleyHoops) September 24, 2024

Bien que Tilman Fertitta s’emballe un peu (beaucoup), il faut tout de même admettre que ces Rockets nouvelle génération commence à avoir une jolie tronche. Si l’effectif n’est assurément pas le plus profond de la ligue, peut-être même pas du Texas, il est indéniable que le talent et la jeunesse, eux, sont partout. Visez plutôt : Jalen Green (22 ans), Alperen Şengün (22 ans), Jabari Smith (21 ans), Reed Sheppard (20 ans), Amen Thompson (21 ans) ou encore Tari Eason (23 ans) pour ne citer qu’eux. Un groupe pétri de talent, et qui compte parmi les joueurs les plus prometteurs de la NBA sur quasi tous les postes. Mais qui dit jeunes pousses dit forcément besoin de temps pour se développer. Ça, le proprio des Rockets l’a bien compris, puisqu’il affirme également que Houston va avoir besoin d’encore quelques saisons avant d’être pleinement compétitif. Comme quoi, rêveur mais pas fou, ce Tilman Fertitta.