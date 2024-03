Depuis le All Star Break, Deandre Ayton a retrouvé une jeunesse dans la raquette des Blazers. L’ancien pivot des Suns, loin de son niveau jusqu’en février, s’est livré sur les détails de son acclimatation à Portland, qu’il juge en partie responsable d’une mise en route diesel.

Les deux tiers de la saison 2023-24 de Deandre Ayton sont au mieux pas géniaux, au pire bien pourris. Mettez le curseur où vous le souhaitez, mais le principal intéressé lui-même avoue avoir connu des difficultés en arrivant dans sa nouvelle franchise.

On se souvient de l’épisode de la neige qui l’avait contraint à manquer un match au mois de janvier, symbole de six premiers mois de galère dans l’Oregon. On apprend cette semaine via Bleacher Report qu’Ayton a connu une période sans avoir… de lit. Une histoire à dormir debout.

Drafté par les Suns en 2018, l’aventure de Deandre Ayton avec sa franchise s’est terminée dans la frustration l’été dernier, tradé contre Jusuf Nurkic et Grayson Allen. L’acclimatation à Portland s’est révélée un vrai challenge mental.

“Mon corps n’était pas mon corps. Les gens oublient la différence humaine que représente le fait de devoir m’adapter à tout. Le simple fait d’être à l’aise au réveil. Je n’ai pas eu de lit pendant un certain temps. J’étais sur un matelas gonflable. J’essayais juste de comprendre ce qui se passait.” – Deandre Ayton

Probablement trop occupé pendant son adaptation à sa nouvelle vie, Ayton n’a visiblement pas eu le temps de commander une nouvelle literie. N’importe qui ayant passé quelques jours en bivouac sur un petit matelas à air peu comprendre la douleur. Sport professionnel et Quechua, ça ne va peut-être pas très bien ensemble. La récupération mentale et physique nécessite un cadre un chouïa plus confortable.

Dans le même temps, Deandre a été embêté par des blessures, lui faisant manquer une vingtaine de rencontres avant la trêve All-Star.

Même si Décathlon n’est plus implanté aux États-Unis depuis quelques années, on ne peut que se demander quel modèle de la marque lilloise aurait pu lui convenir. Un matelas autogonflant, effort minimal ? Un Ultim Confort, pour une nuit comme à l’hôtel ? Ou encore un matelas de trekking, pratique pour l’emmener en déplacement ?

L’histoire ne nous le dit pas.

Blague à part, Ayton a regonflé les muscles et a réussi à prouver à ses détracteurs qu’il pouvait jouer comme l’un des meilleurs pivots de la ligue. L’avenir est flou à Portland, mais ses galères semblent derrière lui. Avec un tout nouveau lit king size (on devine), DominAyton is back.

