Pour le plus grand désespoir des fans, Chauncey Billups est toujours sur le banc des Portland Trail Blazers. À l’orée de cette nouvelle saison, sa place de coach pourrait rapidement être remise en question s’il n’affiche pas un meilleur visage cette année.

Le passage de Chauncey Billups contrasté

Chauncey Billups est le coach de la reconstruction des Portland Trail Blazers. Une phrase étonnante à prononcer sachant qu’il n’est pas venu pour ça, plutôt débarqué à l’époque pour emmener le duo Damian Lillard / CJ McCollum vers les sommets. Et voilà qu’il se retrouve aujourd’hui avec un duo Shaedon Sharpe / Scoot Henderson à gérer. Si on ne doute pas du potentiel des deux garçons, force est de constater que le changement est brutal. Après une saison de rebuild, le constat est clair : CB n’est pas l’homme de la situation. Il n’a pas le profil pour développer des jeunes ou alors il ne sait pas ce qu’est un jeune. Eh non Monsieur Billups, Malcolm Brogdon n’est pas un jeune à développer. Alors prière de le laisser sur le côté et d’offrir plus de temps de jeu à Scoot Henderson. Car si le 3è choix de la Draft 2023 a montré du mieux en fin de saison après des débuts compliqués… on aurait aimé en voir plus.

Autre point qui fait tiquer, l’ancien joueur des Pistons a un fond de jeu qui laisse à désirer. C’est ici tout le paradoxe Chauncey Billups. Si tactiquement, ce n’est pas un scandale de dire qu’il n’est pas bon, les joueurs l’apprécient. Le coach des Blazers est littéralement un mec gentil. Problème : il ne va pas tirer un groupe vers le haut. Contrairement à un Tyronn Lue qui n’est pas un fin tacticien, mais qui sait quels mots employer pour que son équipe se surpasse. Chauncey Billups est plus l’oncle sympa qui te laisse faire ce que tu veux sans te gronder, et on aimerait voir ce caractère disparaître et qu’il devienne enfin un coach autoritaire.

Est-ce que Chauncey Billups a la pression ?

Dans une conférence Ouest plus relevée que jamais, Chauncey Billups a la pression alors que son équipe ne joue rien. C’est fort. La cause ? Son manque de charisme ou d’envie. On parle d’un mec qui a pris deux taules de plus de 60 points, une série de 5 défaites en 6 matchs avec un écart moyen de 28 points et qui n’a jamais tiré la sonnette d’alarme. À un moment donné, il faut faire preuve d’un peu de fierté et de dignité.

Des branlées, les Blazers vont en reprendre, c’est une certitude. Sauf que cette saison, on aimerait voir un Chauncey Billups révolté après ces tristes soirs. Un coach qui prend ses joueurs entre quatre yeux pour leur dire que ça ne va pas. Ce comportement désinvolte est assez étonnant quand on connaît le caractère de compétiteur du joueur. On sait qu’il aime la gagne, mais on aimerait voir cette envie se transcrire depuis son banc.

CB finira-t-il la saison ?

Comme toute saison de reconstruction, les Blazers n’auront pas un bon bilan. L’intérêt est tout autre. Chauncey Billups doit œuvrer pour que son équipe passe un cap. Il doit développer ses jeunes comme Scoot Henderson, Toumani Camara ou encore le nouveau venu Donovan Clingan qui espère bien se faire une place de premier rang dans la raquette des Blazers. Si la saison démarre par un 0-10 (attention, ce n’est pas impossible) et que CB s’entête à ne rien proposer d’innovant ou de tenter des choses pour s’améliorer… il pourra alors très vite prendre la porte, pour le plus grand plaisir des fans.

Le coach entre dans sa dernière année de contrat, et il n’est vraiment pas certain qu’il reste sur le banc de Portland si le front office ne constate aucune évolution. Rip City ne peut pas être la seule franchise qui se complaît dans la défaite quand ses concurrents directs à savoir les Spurs et le Jazz vont lutter pour arracher des matchs malgré un effectif moins compétitif que le reste de la conférence Ouest. À Chauncey Billups de se remettre en question pour proposer un meilleur visage à la reprise. En est-il capable ? Le veut-il seulement ?