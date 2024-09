En pleine reconstruction, les Blazers ont beaucoup de joueurs à développer mais certains semblent destinés à déménager à un moment ou à un autre. On pense notamment à Anfernee Simons. À Portland depuis 2018, le talentueux arrière de 25 ans pourrait bientôt sortir des plans de la franchise basée dans l’Oregon.

Sélectionné en 24e choix de la Draft NBA il y a six ans, Anfernee Simons a passé ses premières saisons à Portland dans un rôle limité en sortie de banc. Il a vu son rôle grandir et ses stats exploser à partir de 2022, avec les blessures de Damian Lillard et le départ de C.J. McCollum. Évoluant aux côtés de Dame lors de la saison 2022-23 avant que ce dernier ne parte à son tour, Simons est devenu un scoreur à 22 points de moyenne qui shoote pas loin des 40% à 3-points.

Anfernee Simons (29 PTS, 5 3PM) came out in attack mode and led the Trail Blazers to the home W 💪 pic.twitter.com/ZotGjpNsEL

Il ne fait aucun doute qu’Anfernee Simons est un vrai talent offensif en NBA. Mais aujourd’hui, il y a des raisons de croire qu’il fait plus partie du passé que du présent ou du futur des Blazers.

Anfernee Simons : “Je veux gagner”

Nous sommes le 15 avril 2024. La saison régulière NBA vient de se terminer, et Anfernee Simons se retrouve sur le podium pour la traditionnelle conférence de presse de fin de saison. Parmi les thèmes abordés, la direction de la franchise et le temps nécessaire aux Blazers pour redevenir compétitifs. Simons a été clair : il veut gagner et vite.

“Pour moi, j’ai joué six saisons, je vais entrer dans ma septième année, je veux avoir une opportunité de gagner. Perdre, ce n’est pas fun du tout. Je veux avoir l’opportunité de montrer ce que je peux faire en Playoffs. Bien sûr, tout le monde veut gagner, mais pour moi c’est la priorité numéro un.”

Une priorité qui ne semble pas vraiment en adéquation avec celles des Blazers.

Depuis le transfert de Damian Lillard, la franchise de Portland est en pleine reconstruction et risque de passer encore plusieurs saisons dans les bas-fonds de l’Ouest avant de retrouver les Playoffs. Les Blazers restent sur une campagne à seulement 21 victoires, l’effectif est jeune, et certains vétérans – après Malcolm Brogdon – pourraient encore se faire transférer (Jerami Grant, Robert Williams III, Matisse Thybulle, voire Deandre Ayton) pour récupérer du capital draft ou des jeunes joueurs.

Cette direction risque de ne pas satisfaire Anfernee Simons, âgé de 25 ans et sur le point d’entrer dans son prime. L’arrière n’a pas beaucoup pu goûter aux Playoffs quand Portland était compétitif (15 apparitions entre 2019 et 2021, 13 minutes de moyenne), et aimerait véritablement découvrir l’ambiance surchauffée de la postseason maintenant qu’il s’est fait sa place en NBA.

Anfernee Simons: "We don't want to have another year like this. My sixth year is done now, going into year seven, I want to have the opportunity to win."

La présence de Scoot Henderson et Shaedon Sharpe

Nous sommes le 27 juin 2024. La Draft NBA vient de se terminer, et le manager Joe Cronin se retrouve sur le podium pour une conférence de presse post-Draft. Parmi les thèmes abordés, la direction de la franchise et les joueurs qui font partie des piliers de la reconstruction. Cronin a été clair : il compte beaucoup sur Scoot Henderson et Shaedon Sharpe pour son backcourt.

“Nous voulons que Scoot (Henderson) et Shaedon (Sharpe) jouent un rôle important dans ce que nous faisons. Comment pouvons-nous leur apporter le soutien dont ils ont besoin et maximiser leur développement ?”

Comme vous pouvez le voir, le nom d’Anfernee Simons n’a pas été mentionné. Est-ce que ça veut dire qu’il n’est d’ores et déjà plus dans les plans de son GM ? Une telle conclusion serait sans doute prématurée mais il ne fait aucun doute que Scoot et Sharpe sont considérés comme des priorités en matière de développement.

"It's gonna be showtime."

—Scoot Henderson on him and Shaedon Sharpe https://t.co/xdzZs4iY10 pic.twitter.com/yh1ORFerfy

Shaedon Sharpe a été sélectionné en septième position de la Draft 2022. Malgré plusieurs absences l’an passé (seulement 32 matchs joués) et une efficacité au tir en chute libre avec plus de responsabilités, le gamin de 21 ans a rapidement confirmé qu’il possédait le talent offensif et le potentiel athlétique pour aider Portland dans sa reconstruction.

En parlant de potentiel athlétique, Scoot Henderson est aussi un sacré phénomène. Le troisième choix de la Draft 2024 est parfois comparé à un jeune Russell Westbrook ou Ja Morant. Bon, on ne va pas se mentir, la saison rookie de Scoot a été compliquée et décevante, mais il est progressivement monté en puissance pour terminer sa campagne sur une bonne note. Les Blazers croient clairement en lui pour devenir le nouveau meneur star de la franchise post-Lillard.

Scoot Henderson finished his rookie season on a high note:

30-5-7-1-1, 6/7 3PT, 1 TOV pic.twitter.com/vTPk4KSkIe

Quelle place possède Anfernee Simons aux côtés de ces deux-là ? Le trio peut-il coexister (spoiler : non) ? L’avenir nous donnera des éléments de réponse, mais il est clair que le duo Henderson – Sharpe est sur une timeline différente que Simons.

Un transfert inévitable d’ici 2026 ?

Voyant ses responsabilités grandir ces deux dernières années alors que Portland s’enfonçait au classement, Anfernee Simons (22,6 points et 5,5 passes l’an passé, meilleures stats en carrière) a tenté de se développer en tant que leader et de montrer la voie. Mais malgré ses cartons offensifs, son impact a eu du mal à vraiment se faire ressentir, d’autant plus qu’il a aussi connu des petits soucis de blessure (46 matchs l’an passé). Vous ajoutez à ça de vraies limites défensives et vous comprenez pourquoi il est loin d’être intouchable à Portland.

Les Blazers tentent encore de définir les grandes lignes de leur projet de reconstruction, et le flou règne concernant la place / l’avenir de Simons. Alors que son contrat (100 millions sur quatre ans) prend fin en 2026, il est légitime d’imaginer un scénario dans lequel Anfernee se fait transférer à moyen terme.

Son salaire facilement transférable associé à ses qualités offensives peut intéresser plus d’une franchise, surtout des équipes ambitieuses à la recherche d’un coup de boost offensif. On imagine plus Anfernee Simons comme un dynamiteur du banc au sein d’un contender que d’un joueur étant la première ou deuxième option d’une attaque. Si Simons “veut gagner” et “jouer les Playoffs”, c’est probablement dans ce rôle-là qu’il devra évoluer.

New story on the slow-developing trade market and where the Blazers stand with Jerami Grant, Anfernee Simons and Matisse Thybulle: https://t.co/BRedgODrGN pic.twitter.com/9BeJaqTmpz

Actuellement éligible à une extension de contrat avec Portland, Anfernee Simons ne semble pas être en phase de négociation avec les Blazers. Le temps ne presse pas dans l’Oregon, où patience et développement prennent le pas sur les résultats. Chauncey Billups et ses dirigeants peuvent très bien utiliser la saison à venir pour tester le maximum de combinaisons avant de définir plus clairement les contours de leur projet.

Néanmoins, 2026 n’est pas si loin. Il faudra trancher à un moment donné : Prolongation de contrat ? Transfert ? Prolongation puis transfert ? On prend les paris.

Anfernee Simons était là quand les Blazers ont atteint les Finales de Conférence Ouest en 2019, il était là lors des dernières années de Damian Lillard, et il est toujours là alors que la franchise de Portland a entamé un long processus de reconstruction. Mais plus on avance, plus on a l’impression que Simons s’éloigne du projet des Blazers…