La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction l’Oregon aujourd’hui pour parler des Portland Trail Blazers !

#Les bons plans annoncés : Anfernee Simons, Jerami Grant, Deandre Ayton

Pas de choix incroyables chez les Blazers, ça va pas chercher des best picks tous les soirs en TTFL. Pour autant, les fans de Portland peuvent quand même s’y retrouver à l’occasion. Deandre Ayton, lorsqu’il sort de son jacuzzi, reste une machine à double-double et donc quelqu’un qui peut assurer les affaires courantes. Anfernee Simons peut vite s’offrir un coup de chaud mais bien sûr certains soirs l’adresse ne sera pas au rendez-vous et ça pourrait piquer. Jerami Grant est aussi une option à considérer puisqu’il assure scoring et quelques rebonds en rab. On verra si Scoot Henderson s’ajoute à ce trio cette saison, mais globalement Portland ne sera pas la caverne d’Ali Baba niveau top picks.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Deandre Ayton : 32,2 points

Anfernee Simons : 28,1 points

Jerami Grant : 27,8 points

On enfile nos sneakers à la virgule pour se rendre dans l’Oregon aujourd’hui! 1 an après le départ de Lillard, comment ça va dans le Nord-Ouest ?

C’est l’heure de la preview des Blazers #30previewsTTFL pic.twitter.com/bFrZhjSjMt

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) September 25, 2024