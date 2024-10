Qui dit Media Day dit forcément grosses déclas dans tous les sens. Les stars sont évidemment les plus scrutées, et Victor Wembanyama n’échappe pas à la règle. Interrogé sur son été olympique mouvementé, Wemby s’est longuement confié sur ce qu’il en ressortait, et notamment sur le bonheur procuré par le fait de participer à une telle compétition.

Disputer les Jeux Olympiques est un rêve pour à peu près tous les athlètes du monde, y compris les basketteurs. La preuve, Team USA – pas toujours composé de ses meilleurs joueurs dans les compétitions internationales – s’est pointée à Paris avec les Avengers pour ramener l’or. Même son de cloche pour nos garçons de l’Équipe de France, qui avaient en plus le privilège d’évoluer à domicile.

Très attendus, les Bleus nous en auront finalement fait voir de toutes les couleurs. Une période intense pour les fans donc, mais encore plus pour les joueurs, comme l’expliquait Victor Wembanyama lors du Media Day des Spurs hier.

“C’est peut-être l’expérience sportive la plus intense de ma vie. Je me sens vraiment fier et chanceux de pouvoir vivre ce genre de choses. […] En tant qu’équipe, cela construit quelque chose d’avoir ce niveau de concentration, tous tournés vers le même but. C’est trop d’émotion pour la contenir. Il faut parfois crier ou pleurer un peu.” – Victor Wembanyama

Visiblement, cette campagne olympique aura bien marqué notre Victor national.

Toute l’expérience accumulée durant cette quinzaine pourrait bien lui servir en NBA, où les attentes placées en lui chaque soir sont peut-être encore plus grandes. D’ailleurs, l’intérieur des Spurs n’a pas chômé pendant l’intersaison, puisqu’il affiche désormais 10kg de plus qu’il y a un an sur la balance. Une transformation qui n’a pas manqué de faire sourire Gregg Popovich, jamais avare de compliments quand il s’agit de sa star.

“Il s’est amélioré de façon constante pendant les JO. Son agressivité et son physique ont été des points importants. Il comprend ce qu’il faut faire, ce qu’il va obtenir et ce qu’il doit donner en retour. En FIBA, le jeu est tellement plus dur. À force de faire ça tous les jours et à chaque match, c’est là qu’il a vraiment progressé. C’est comme ça avec Victor, il peut faire tellement de choses différentes.” – Gregg Popovich au sujet de Victor Wembanyama

La NBA est prévenue, c’est un Wemby 2.0 qui devrait se présenter sur les parquets dans les mois à venir. Quand on sait que dès sa première année, le gamin a été élu Rookie de l’Année de manière unanime, et a terminé deuxième au classement du Meilleur Défenseur de l’Année, y’a de quoi flipper.

De bon augure pour Devin Vassell et ses envies de Playoffs, tiens.

