On a regardé pour vous le premier match de DeMarcus Cousins en basket 3×3 … et on s’est bien marrés. L’ancien All-Star a montré qu’il était au-dessus du lot, mais aussi qu’il avait encore du travail à fournir, notamment physiquement, pour s’adapter à cette nouvelle discipline.

Dès la rentrée des équipes de Wuxi et du Partizan sur le terrain, le constat est clair : DeMarcus Cousins met 10 centimètres et 20 kilos à tout le monde, un avantage considérable dont il va se servir tout au long du match, son premier en 3×3 en carrière.

C’est d’abord à la passe que l’ancien roi des Kings se distingue avec trois caviars à destination du même coéquipier, Andrew Kelly. Le commentateur s’emballe en déclarant “ils ont la même connexion que Jesse Pinkman et Walter White”… nous on pense qu’il n’a pas vu la fin de la série, mais passons.

Le système principal de Wuxi est clair, passe à l’intérieur pour DMC et tout le monde s’écarte. Le premier panier de l’intérieur est un hook main gauche au poste avec la faute, le deuxième ? La même chose main droite. Sa domination physique saute aux yeux, et le “petit” nouveau enchaîne rapidement les passages sur la ligne de lancers-francs, sans jamais trembler (5/5 dans l’exercice au cours de la rencontre).

Mais on voit rapidement le défaut de ses qualités. En défense, Cousins ne parvient pas à suivre des adversaires plus petits et vifs. Il se contente d’une individuelle, là où le 3×3 nécessite souvent des switchs et des aides. Il se fatigue rapidement et n’a plus les cannes en fin de match pour faire les petits efforts supplémentaires et endiguer un run de 6-0 qui sera fatal à son équipe ; Wuxi menait pourtant 19 à 15.

🤯 TORBICA WITH THE DAGGER! 🥶

🇷🇸 Partizan defeat Wuxi with a @Maurice_Lacroix Buzzer-Beater! 🚨#3x3WTWuxi #3x3WT pic.twitter.com/fV5ufJNcRJ

— 3×3 Basketball |FIBA3x3 (@FIBA3x3) October 1, 2024

Mais DeMarcus reste DeMarcus, alors il était bien obligé de nous offrir de grands moments. Son step-back à 3-points qui a fissuré la planche nous a fait sourire, mais pas autant que sa bataille au rebond dans le vide puisque le joueur du Partizan avait encore un lancer supplémentaire à tirer … apprendre les règles, c’est pour les autres.

Les statistiques de la bête dans la défaite ? 9 points, 6 passes et 3 rebonds. Son prochain match ? 16h30 ce mardi 1er octobre, face à Lausanne !