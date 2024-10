Nouvelle saison NBA est synonyme de nouveau tour d’horizon des franchises au cours des 30 previews en 30 jours. Même si certaines équipes sont, sur le papier, plus attendues que d’autres, toutes ont des raisons d’être suivies cette année et on va vous le prouver ! Voici les 10 raisons de regarder le Utah Jazz en 2024-25.

#1 La revanche d’Isaiah Collier

Parmi tous les rookies, s’il y en a bien un qui a une revanche à prendre cette saison, c’est bien Isaiah Collier. Le bijou a fait une dégringolade vertigineuse à la Draft en étant pris qu’en 29è choix, alors qu’il était plutôt annoncé entre les places 15 et 25 et même dans les sommets de la Draft il y a un an. Le Jazz n’a aucune ambition cette saison, si ce n’est développer des jeunes. Le meneur va donc avoir du temps de jeu, lui qui est un vrai poste 1 contrairement à Keyonte George qui sera sûrement utilisé comme un combo.

#2 Kyle Filipowski qui se font dans le collectif mormon

À première vue, il est difficile de voir le fit entre Kyle Filipowski et le Jazz si ce n’est le lien que la franchise de l’Utah et le joueur entretiennent avec la communauté mormone. Le rookie possède un profil similaire à Lauri Markkanen qui vient tout juste d’être prolongé à Salt Lake City et, faute de beaucoup de temps jeu il va pouvoir apprendre aux côtés du Finlandais. Kyle Filipowski est un joueur polyvalent, capable de tirer, driver et passer et pourrait toutefois se faire une belle place dans la rotation du Jazz, mais pour ça, il faudra qu’il parvienne à laisser ses problèmes extra-sportifs de côté, un élément à l’origine de sa chute à la Draft.

#3 La future destination de John Collins

Les années se suivent et se ressemblent pour John Collins. Un an après son arrivée à Salt Lake City, l’ancien joueur des Hawks est de retour dans les rumeurs de transfert et pourrait voir son rôle évoluer par rapport à l’an passé pour laisser les pleins pouvoirs à l’intérieur à des joueurs comme Walker Kessler. Si le Jazz est ouvert à un transfert, les prétendants ne sont pas nombreux. Un rebondissement dans le dossier n’est pas impossible avant le début de saison, mais selon toute vraisemblance John Collins sera là au moins jusqu’à la trade deadline.

The Jazz are expected to shop John Collins in trade talks this offseason.

Collins averaged 15.1 points and 8.5 rebounds while shooting 37.1% on threes.

The 26-year-old forward has two years remaining on his deal, which includes a player option, making $26.6 million annually. pic.twitter.com/k6K1Mn9hbv

— Evan Sidery (@esidery) May 25, 2024

#4 La saison sophomore de Keyonte George

Le rookie Keyonte George était l’une des grandes satisfactions du Jazz la saison passée. Il a réussi à se faire une place à la mène malgré une formation sur le poste 2 et il nous a régalés avec ses 13 points, 4 passes et presque 3 rebonds de moyenne en 27 minutes. Le potentiel est là et n’attend plus que d’être exploité. Ses lacunes évidentes comme celles à la création pour ses coéquipiers s’expliquent par le fait qu’il n’est pas un poste 1 de nature. Bonne nouvelle, ce rôle sera allégé grâce à l’arrivée d’Isaiah Collier. Avec un rôle qui lui convient davantage, il n’y a aucune raison pour que la saison sophomore de Keyonte George ne soit pas une réussite.

#5 Les déclarations de Will Hardy en conférence de presse

Le Jazz va perdre cette saison et va même certainement prendre des branlées. C’est d’ailleurs la meilleure chose qui peut arriver. Pas pour la franchise, mais pour nous les fans. Pourquoi ? Car une gifle reçue peut nous réserver une grosse sortie en conférence de presse de Will Hardy. L’entraîneur est expert en la matière, comme lors de cette douce nuit du 6 décembre où le Jazz avait subi une défaite de 50 points contre les Mavericks. Le coach avait employé des mots forts pour qualifier la performance de son équipe.

Jazz head coach Will Hardy on Utah’s 50-point loss to the Mavs tonight:

“That was a masterpiece of dogs**t.” pic.twitter.com/VXMdj5QUoy

— Dime (@DimeUPROXX) December 7, 2023

“C’était une performance désastreuse du début à la fin. C’était un chef d’œuvre de merde de chien.”

S’il vous plaît messieurs du Jazz, refaites nous une sortie honteuse cette saison qu’on puisse à nouveau se régaler.

#6 Lauri Markkanen à Golden State… pour le All-Star Game

Fraîchement prolongé au Jazz, Lauri Markkanen fera toute la saison du côté de Salt Lake City. Pas de panique chers fans des Warriors, le Finlandais, un temps annoncé à GS, pourrait bien jouer à San Francisco cette saison et on peut même vous donner une date : le 16 février 2025… pour le All-Star Game. L’intérieur tourne à quasiment 25 points de moyenne depuis son arrivée au Jazz et il s’affiche comme le chef de file de cette jeune et fougueuse équipe d’Utah. Selon le bilan collectif de la franchise, il pourrait être un concurrent plus que sérieux au match des étoiles, mais attention au début de cette phrase…

#7 Les nouveaux maillots trop stylés

Le Jazz a révélé ses nouveaux maillots, mais ils ne seront pas prêts pour le début de saison. Pour les (rares) fans qui aiment le jeu de maillots actuel, profitez parce qu’il est en voie de disparition et on ne va pas s’en plaindre. Les mormons ont dévoilé leurs nouvelles tuniques qui devraient apparaître d’ici le milieu de saison et décident de jouer la sécurité avec un retour aux sources. Du violet, du blanc, du noir et surtout des montagnes. Tout ce qui résume le Jazz et ce qui va plaire aux fans.

The most courts per capita in the nation ✔️

The largest youth program in the league ✔️

85% of the population near the mountains ✔️

Utah is Mountain Basketball 🏔️🏀#TakeNote pic.twitter.com/awR1WsUee0

— Utah Jazz (@utahjazz) June 5, 2024

#8 Les matchs entre Cody Williams et son frère Jalen

Branchez-vous les 4 décembre, 23 janvier, 22 février et 12 avril prochains pour voir le duel fraternel entre Jalen et Cody Williams. Le premier évolue au Thunder, le second vient d’être pris en 10 par le Jazz à la Draft. Le cadet Williams va pouvoir s’exprimer dans l’Utah, surtout si John Collins est poussé vers la sortie. Il peut apporter de la défense, un réel besoin côté Jazz qui affichait le pire bilan défensif la saison passée. On le sait : la défense est une affaire de famille chez les Williams.

#9 Un cinq majeur de moins de 21 ans

Comme toute franchise en reconstruction, le Jazz accumule les jeunes à tel point que l’équipe de Salt Lake City a l’une des franchises avec la moyenne d’âge la plus basse cette saison. Utah pourrait même se payer le “luxe” d’aligner un cinq de moins de 21 ans avec :

Isaiah Collier

Keyonte George

Cody Williams

Taylor Hendricks

Kyle Filipowski

Un cinq majeur qui n’a pas le droit d’acheter de l’alcool donc, mais qui peut montrer de sérieux éléments pour l’avenir du Jazz. Le backcourt Isaiah Collier / Keyonte George peut être celui du futur pour Utah s’il fonctionne, Cody Williams peut devenir une ancre défensive tandis qu’on attend de voir ce que peuvent donner Taylor Hendricks et Kyle Filipowski.

#10 Les débuts de Drew Eubanks : qu’est-ce que c’est excitant !

Et si elle était là LA vraie signature de l’intersaison pour le Jazz ? L’arrivée de Drew Eubanks en provenance de Phoenix a de quoi révolutionner l’effectif. Après tout, on parle d’une véritable gâchette qui tournait à 100 % à 3-points la saison. Certes, il a pris seulement 3 tirs longue distance sur tout l’exercice 2023-2024, mais on ne peut pas lui enlever qu’ils sont tous rentrés. Un intérieur qui peut s’écarter et tirer de loin, de quoi offrir de superbes options pour Utah. On n’en doute pas, tous les fans du Jazz doivent trépigner d’impatience rien qu’à l’idée de voir les débuts de Drew Eubanks sous leurs couleurs.