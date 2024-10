Les highlights de Lauri Markkanen en 2023-24

Place à la preview du Utah Jazz aujourd’hui, l’occasion de jeter un petit coup d’œil dans le rétro pour voir le meilleur des actions de Lauri Markkanen la saison passée, lui qui devrait encore porter les mormons sur ses épaules en 2025.

Derrière ses bouclettes blondes et sa bouille de monsieur tout le monde, Lauri Markkanen s’impose année après année comme l’un des ailier-forts les plus solides de NBA. Du haut de ses 2m13, le Finlandais nous offre une version jeune de Dirk Nowitzki. Un Européen avec un shoot en or qui évolue au poste 4, forcément les comparaisons sont faciles.

Celui qui n’est pas ta meilleure amie a le profil idéal de l’intérieur moderne par excellence. Sa taille pour se battre au rebond, assez de mobilité pour filer en contre-attaque, un shoot au point à court comme à longue distance, de l’efficacité en attaque. Avec un peu plus de défense, il cocherait toutes les cases. Il n’en demeure pas moins un talent All-Star.

Prolongé sur le long terme cet été, Markkanen sera encore au centre du projet à Salt Lake City cette saison, même si Utah ne semble pas armé pour viser la postseason une fois de plus. On pourra au moins compter sur ce bon Lauri pour aller nous envoyer ses 24 points, 8 rebonds par match et sans trop forcer.