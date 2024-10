Auteur d’une saison rookie prometteuse, Keyonte George va tenter de confirmer les espoirs placés en lui en 2025. Le guard a tout pour s’imposer comme l’un des leaders du futur à Utah.

Sans faire trop de bruit, Keyonte George a réalisé une saison très correcte du côté du Jazz. Le bilan d’Utah n’offrait pas beaucoup de lumière au garçon mais celui-ci tournait tout de même à 13 points et un peu plus de 4 passes en 27 minutes la saison passée.

Repositionné en meneur alors qu’il est plus arrière de formation, George a montré de vrais flashs de son talent avec ses qualités athlétiques, un gros handle, une belle fluidité dans ses moves et la volonté de prendre ses responsabilités d’entrée. Il y a encore beaucoup de boulot pour Keyonte, qui doit encore progresser sur le plan défensif, au shoot et dans sa création pour ses coéquipiers mais le talent est là et le potentiel également. Reste à savoir s’il s’installera sur la durée au poste 1 ou s’il reviendra à un poste d’arrière qui lui ressemble davantage en l’état.

Le départ de Kris Dunn, couplé au probable de Jordan Clarkson, devrait lui donner encore un peu plus les clefs du backcourt au Jazz. Celui qui fut élu dans la NBA All-Rookie Second Team en 2024 ne demande qu’à exploser un peu plus aux yeux du grand public et on ne serait pas étonné de le voir franchir un nouveau cap dès 2025.