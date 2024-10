TrashTalk Fantasy League : la preview 2024-25 du Utah Jazz

La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? Direction Salt Lake City aujourd’hui pour parler du Utah Jazz !

#Les bons plans annoncés : Lauri Markkanen

Dès qu’il s’agit de TTFL au Jazz, il convient de foncer sur un Finlandais volant. Gros scoreur, et capable d’aller chercher du rebond en bonus, Lauri Markkanen est un choix qui fait sens. Boucle d’or peut parfois faire le yoyo niveau score mais il fait régulièrement le boulot. Autour de lui par contre, on préfère ne pas se mouiller. John Collins dans la raquette peut faire des scores à l’occasion. Collin Sexton a retrouvé un niveau solide au scoring mais il reste irrégulier. Si Walker Kessler retrouve son meilleur niveau, il a le profil pour sauver quelques soirées de fond de deck en fin de mois. On attend aussi de voir l’évolution de Keyonte George avant de miser sur lui.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Lauri Markkanen : 35,2 points

Collin Sexton : 27,3 points

John Collins : 26,3 points

