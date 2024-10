Salaires du Utah Jazz – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise. Aujourd’hui, on passe à la loupe le Utah Jazz !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 du Utah Jazz

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Le tableau ci-dessus n’est pas complètement à jour et ne prends pas en compte la prolongation de Lauri Markkanen. Même avec cette dernière, le Jazz ne compte que 134 millions de dollars en banque la saison prochaine. La deuxième équipe de NBA avec la plus faible masse salariale juste derrière les Detroit Pistons. Vous le comprenez, les résultats ne sont pas là, mais le trésorier dors en paix.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

Lauri Markkanen

Collin Sexton

Jordan Clarkson

Cody Williams

Drew Eubanks

Johnny Juzang

Isaiah Collier

Les trois autres jeunes talents de l’effectif, Keyonte George, Walker Kessler et Taylor Hendricks sont aussi liés à la franchise par des Team Options, pas de panique à Salt Lake City, la reconstruction se fait pas à pas.

Le salaire de Lauri Markkanen est le seul à être très important et même s’il ne parait pas sur la même timeline que sa franchise, le Finlandais est parti pour rester puisqu’il ne pourra pas être tradé la saison prochaine.

