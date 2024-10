NBA Preview 2024-25 : le Utah Jazz || #30PreviewsEn30Jours

La rentrée NBA approche et cela veut dire un passage en revue de toutes les franchises une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction Salt Lake City pour parler du Utah Jazz.

Pour retrouver l’intégrale de nos vidéos, c’est juste ici

En pleine reconstruction, le Jazz continue d’ajouter des jeunes à un effectif centré autour de Lauri Markkanen. Le Finlandais, longtemps attendu sur le départ, a finalement prolongé au prix fort cet été. Danny Ainge veut-il vraiment construire son équipe autour de boucle d’or ou espère-t-il le vendre à un meilleur tarif dans le futur ? Comme l’an passé dans l’Utah, on va insister sur les progrès des jeunes et l’ajout de nouveaux assets (au revoir Jordan Clarkson ?). On scrutera de près les exploits d’un Keyonte George notamment, mais aussi les débuts de Cody Williams (frère de Jalen) ou encore de Kyle Filipowski et Isaiah Collier, de potentiels steals de cette Draft 2024.