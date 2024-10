Le Media Day des Milwaukee Bucks avait lieu ce lundi 30 septembre et les deux stars de l’effectif – Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard – sont passées devant les journalistes. Même s’ils n’ont pas pu travailler ensemble cet été, le Freak et Dame l’affirment : ils sont plus en phase désormais.

La première saison de Damian Lillard sous le maillot des Milwaukee Bucks a été compliquée. Une régulière peu convaincante avant une élimination dès le premier tour des Playoffs face aux Indiana Pacers. La connexion entre le meneur de jeu et Giannis Antetokounmpo n’a pas été aussi naturelle que certains pouvaient l’imaginer.

Alors, durant le Media Day, des journalistes ont demandé aux deux joueurs s’ils avaient pu travailler ensemble cet été. La réponse a été négative, mais le Grec a souligné qu’ils avaient communiqué pendant toute l’intersaison, et “Dame” a même été un peu plus loin dans des propos relevés par Eric Nehm, reporter pour The Athletic :

“Nous n’avons pas travaillé ensemble physiquement, non. Je devais aller en Grèce, j’étais prêt à y aller, mais ils ont commencé le camp d’entraînement pour se préparer pour les Jeux olympiques donc je n’y suis pas allé. Mais je me sens définitivement plus sur la même longueur d’onde que lui désormais, plus que l’année dernière. […] Je connais bien mieux son jeu désormais, nous n’avons pas à refaire ce ‘process’ à nouveau.”

L’ancien franchise player des Portland Trail Blazers n’a que peu caché son mal-être la saison dernière. Une première année loin de l’Oregon et un divorce pas évident à gérer avec la mère de ses enfants. Désormais, il affirme être dans de bien meilleures dispositions :

“Je me sens largement, largement mieux cette année. C’est vraiment, vraiment plus simple. Je me sens bien mieux au moment de commencer cette saison.”

Avec deux talents de ce niveau, les Milwaukee Bucks se doivent de viser loin cette saison et Doc Rivers, l’entraîneur, ne l’a pas caché.

“Nous voulons être dominants tout au long de la saison. Nous voulons bien jouer.”

Et pour ça, le plus important c’est la condition physique. Lors des derniers Playoffs, c’est aussi une blessure de Giannis Antetokounmpo (puis de Damian Lillard) qui a empêché la franchise du Wisconsin de voir plus loin :

“La santé, ce n’est pas mon challenge, c’est celui de notre équipe. Nous voulons arriver en Playoffs en bonne santé.” – Doc Rivers

Une nouvelle année avec des Milwaukee Bucks qui se connaissent mieux et qui sont dans de meilleures dispositions mentales comme physiques, c’est la promesse de ce Media Day. Maintenant, la réalité, c’est le terrain, et ça commence dans une vingtaine de jours !

