Dikembe Mutombo nous a quittés hier à l’âge de 58 ans, mais il laisse derrière lui une magnifique carrière on & off the court. Une carrière symbolisée par un geste légendaire qui traverse les âges et qui continue d’être repris aujourd’hui : le finger wag.

Ce fut la triste nouvelle de ce 30 septembre 2024. Alors que 28 des 30 franchises NBA faisaient leur rentrée des classes, Dikembe Mutombo a fait la sienne aux côtés de légendes du jeu comme Jerry West ou Bill Russell. Un décès survenu à seulement 58 ans après un cancer au cerveau. Mount Mutombo s’en va, mais laisse derrière lui une trace que personne ne pourra effacer.

No, no, no.

Seulement un mot répété trois fois et pourtant tous les fans de la balle orange savent immédiatement à qui on fait référence. Dikembe Mutombo a marqué le monde du basket de son empreinte avec une célébration iconique : le finger wag, qui consiste à dire “non” avec son index. Un geste tout aussi légendaire que le Night Night de Stephen Curry ou encore The Silencer de LeBron James.

Pour retrouver l’origine de ce mouvement du doigt du Mount, direction le 9 avril 1997 lors d’un match entre les Hawks du Congolais et Philadelphie. Alors que le joueur des 76ers Clarence Weatherspoon s’est cassé les dents trois fois de suite sur Dikembe en seulement une action, le pivot d’Atlanta sort un geste du doigt accompagné de ce qui va devenir le classique no, no, no. Puis il a remis un 4e block sur ce pauvre Clarence, histoire de s’assurer qu’il avait bien retenu la leçon. Une célébration presque anodine au moment des faits, mais qui s’imposera comme une référence culturelle par la suite.

“No, no, no!”

"No, no, no!"

On this day in 1997… Dikembe Mutombo had 3 straight blocks and broke out the finger wag.

Plus tard, Dikembe est revenu sur les origines de ce geste. À l’époque, la NBA avait encore eu une idée de génie (non) en interdisant les moqueries en direction d’un adversaire. Mount Mutombo a donc eu la super initiative (là oui) de lever son doigt en direction de la foule, histoire d’impliquer davantage les fans dans le déroulé de la rencontre vu qu’il n’avait plus le droit de pointer du doigt ses opposants.

Une célébration perçue comme une provocation par tous les autres joueurs de la Ligue. Ils étaient ainsi nombreux à attaquer le cercle afin de devenir celui qui traversera le mur Dikembe Mutombo. Si beaucoup ont échoué, il y en a un qui a réussi : Michael Jordan, un soir de mai 1997. His Airness a mis le pivot des Hawks sur un poster avant de retourner le finger wag contre lui.

23 years ago today, Michael Jordan finally put Dikembe Mutombo on a poster then gave him the finger wag.

Earlier in the season, they had this conversation about MJ never dunking on Deke in 6 years.

Une célébration qui dépasse le cadre de la NBA

Ce fameux no, no, no est l’une des célébrations les plus iconiques de l’histoire de la NBA, pour plusieurs raisons.

Tout d’abord, elle concerne un highlight défensif – ce qui est plutôt rare – et c’est clairement LA célébration de référence en matière de défense. Il faut dire que Dikembe tournait à presque 3 contres de moyenne en carrière donc il en a aplati des crêpes (2e contreur all-time !).

C’est surtout un geste qui a été repris par d’innombrables joueurs ayant un jour contré un adversaire, que ce soit sur les parquets internationaux, au fond du championnat départemental de la Corrèze ou encore sur les playgrounds à travers le globe. Ce mouvement du doigt a même été imité par le joueur NFL des Miami Dolphins Jaelan Phillips hier, en hommage à Dikembe. C’est bien la preuve qu’il dépasse le cadre des parquets. Certains basketteurs ont désormais envie qu’elle revienne sur le devant de la scène, à l’image du pivot des Cavaliers Jarrett Allen.

Enfin, c’est devenu une véritable marque pour Mount Mutombo. Son finger wag a en effet fait des apparitions dans de nombreuses pubs, elles aussi devenues mythiques.

Un geste iconique pour un joueur légendaire, Dikembe Mutombo s’en va en laissant dans son sillage une célébration que personne n’oubliera.

No, no, no, personne n’oubliera jamais.