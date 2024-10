Mikal Bridges prêt à attendre l’été 2025 pour prolonger aux Knicks ?

Arrivé durant l’intersaison via un trade en provenance des Nets, Mikal Bridges est déjà éligible à un nouveau contrat avec les Knicks. Selon les derniers bruits de couloir, l’ailier devrait plutôt attendre l’été prochain pour prolonger avec New York.

Il est toujours original de voir une situation où un joueur fraîchement arrivé et n’ayant pas encore mis un pied sur le terrain est déjà prolongeable. C’est pourtant la situation de Mikal Bridges. Arrivé dans un trade XXL cet été depuis le voisin Brooklyn, l’ailier dispose encore de deux années de contrat garanties chez les oranges et bleus. Pour autant, et en vertu des règles de la convention collective, Mikal Bridges est éligible depuis le 1er octobre (aujourd’hui) à une rallonge de son contrat. En clair, les Knicks peuvent offrir jusqu’à deux années supplémentaires à Bridges. De quoi verrouiller un peu plus le noyau de joueurs cadres à Big Apple.

Toutefois, et selon Bobby Marks d’ESPN, ce n’est pas la tendance du moment. Au cours du Hoop Collective Podcast, le monsieur chiffre d’ESPN a expliqué que Bridges devrait sans doute attendre l’intersaison 2025 pour prolonger aux Knicks.

« L’indication que j’ai eue en parlant avec les gens est qu’il n’y aura pas de prolongation. Il attendra l’année prochaine pour envisager une prolongation… car il est limité par la règle des six mois pour ce qui est de la durée de la prolongation. L’année prochaine, il pourra prolonger pour quatre ans. Cela lui donne plus de flexibilité.”

Pourquoi prolonger de deux ans quand tu peux le faire sur quatre ? Voilà la question qui semble bloquer une prolongation rapide de Bridges au Garden. Financièrement, c’est aussi plus intéressant pour Bridges d’attendre. Il peut signer pour 60 millions sur deux ans tout de suite ou attendre un an et espérer prolonger pour 4 ans et 146 millions de dollars. Un choix relativement simplement si on reste collés aux chiffres, même si certains médias américains avaient expliqué en juillet que le joueur envisageait de faire une ristourne à la franchise, comme l’a fait son ami Jalen Brunson.

Toutefois, Marks n’est pas sûr à 100% de sa position, notamment à cause du fait que ses informations remontent à avant le trade Randle / Towns. On verra bien assez tôt si l’Iron Man actuel de la NBA se décide à faire une fleur à ses dirigeants ou s’il mise sur lui, avec l’idée d’aller chercher un plus gros deal l’été prochain (voire le suivant s’il attend encore). Lors du Media Day de la franchise hier, Bridges a indiqué ne “rien savoir” d’une prolongation et qu’il se concentrait sur la reprise de l’entrainement avec sa nouvelle équipe.

Source texte : Bobby Marks / ESPN