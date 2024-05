Une suspension, 2 “G” avant Jackson, trois “J” dans l’autre Jackson, une dizaine de grosses blessures, 33 joueurs différents, 51 cinq de départ, 55 bonnes défaites et 1001 raisons de se dire que ça ne pouvait pas être pire. Ça fait beaucoup. La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies était aussi folklorique que déprimante, mais elle valait bien le coup d’être regardée.

Ce que TrashTalk avait annoncé

Monsieur le juge, difficile d’être sévère tant les circonstances atténuantes sont nombreuses. 45 victoires annoncées par Alex, la même chose pour Bastien, mais on est… beaucoup plus bas. Avec une infirmerie plus remplie que les gradins du FedEx Forum, les mauvais résultats ne sortent pas de nulle part. La question de la mort peut faire sourire : “Sans Ja Morant ni Brandon Clarke pour débuter, comment les Grizzlies vont-ils réagir ?”. On pourrait la reformuler en ajoutant une dizaine de noms en début de phrase, dont David Roddy et Ziaire Williams, les deux Golden Gérard du mois d’octobre. L’un a été tradé contre un twix et l’autre a manqué presque la moitié de la saison. Quand on vous dit qu’on a découvert des choses cette année.

Ce qu’il s’est vraiment passé

0-6 pour commencer, déjà quelques belles claques et un petit sentiment d’inquiétude pointe le bout de son museau chez les fans des Oursons. Mais quand le groupe de Taylor Jenkins accuse 13 défaites sur les 16 premiers matchs fin novembre, on comprend vite le ton de la saison. Malgré les belles choses montrées par Desmond Bane, et un Jaren Jackson Jr. plus responsabilisé en attaque en l’absence du franchise player, les blessures s’accumulent en même temps que les revers. Le ciel s’assombrit vite dans le Tennessee.

Mais l’éclaircie s’appelle Ja Morant, qui fait son retour de suspension quelques jours avant Noël. Quoi de mieux que 34 points, 8 passes et un buzzer beater pour faire plaisir à tout le monde ? Le comeback du wonder boy est une merveilleuse recette miracle puisque Memphis se remet la tête à l’endroit et remporte 6 de ses 9 matchs suivants. Et puis… la saison de Ja Morant se termine à cause d’une épaule qui doit être opérée. Gueule de bois, l’ours a bien envie d’aller pioncer quelques mois.

Nouvelle série de défaite, Desmond Bane qui se fait bobo, Marcus Smart aussi, et l’injury report devient chaque soir aussi long qu’un bras de Victor Wembanyama. Le tank est dépoussiéré et Taylor Jenkins envoie des jeunes et des inconnus dans son bataillon bleu clair. Dans ce joyeux bazar, GG Jackson II, sélectionné en 45e choix à la Draft NBA 2023, livre une saison rookie de grande classe et devient titulaire en puissance pour terminer la saison. Avec presque 15 points de moyenne, il est une des raisons qui permet aux fans des Memphis Grizzlies de garder un demi-sourire. Un bilan de 27 victoires pour 55 défaites au total. Merci, au revoir, un exercice 2023-24 à oublier.

La saison des Grizzlies en quelques articles

L’image de la saison

Dans cette rubrique, jouons à un petit jeu. L’objectif est de trouver qui est cet homme, parmi les 33 joyeux lurons qui ont porté l’uniforme bleu des Memphis Grizzlies cette saison. Un indice ? Il a marqué 6 points face aux San Antonio Spurs le 9 avril (2/7 au tir) et il est champion NBA. Son nom est peut-être Zavier Simpson, Jacob Gilyard, DeJon Jarreau, Ja Morant, Matthew Hurt, Jack White ou Timmy Allen. Réponse en fin d’article.

Pourquoi on peut sourire

D’abord, la saison rookie de GG Jackson est une superbe satisfaction. Si le pick 45 de la dernière Draft reste un produit bruit, il n’a que 19 ans et a montré des flashs de haut vol. Desmond Bane, malgré ses absences, a également affiché un sacré niveau en 42 rencontres disputées. Près de 24 points de moyenne avec 8 tentatives à trois-points (38% de réussite) et plus de 5 passés décisives, le T-Rex a les épaules pour servir de (petit) bras droit à Ja Morant l’an prochain. Ce dernier a d’ailleurs prouvé en neuf petits matchs qu’il était toujours le même. On peut aussi se dire que cette saison catastrophique n’est qu’une parenthèse. Avec six-cent tonnes de blessures et une longue suspension de Ja Morant, peu de chance que cela se reproduise (on touche du bois). Deuxièmes de la conférence Ouest la saison dernière, les Grizzlies ont tout le talent pour remonter la pente à vitesse grand V. Alors oui, on peut sourire quand même.

Pourquoi on peut faire la gueule

Quand on pense à toutes ces nuits de sommeil perdues par les fans des Grizzlies, on ne peut que compatir. Se farcir 48 minutes de basketball 82 fois cette saison dans le Tennessee, c’était pas une partie de plaisir. Et voir des cinq de départ à base de Scotty Pippen Jr. – Lamar Stevens – GG Jackson – Jake LaRavia – Trey Jamison (oui, ça a existé, on ne vous parle pas du banc) ça a fait partie du quotidien. Petite alerte également sur les blessures à répétition de Desmond Bane, le tendon d’Achille qui grince de Brandon Clarke ou un Marcus Smart qui n’a joué que 20 petites rencontres. Les corps ont été mis à l’épreuve et doivent être protégés. Si le futur n’a pas l’air immonde, l’ours doit avancer avec précaution.

Le tableau statistique récapitulatif n’étant pas conçu pour faire figurer 33 (TRENTE TROIS) joueurs en une seule image, nous sommes dans l’incapacité de l’afficher. Veuillez cliquer ici afin d’être redirigé vers la page concernée. N’oubliez pas de scroller pour ne pas rater tout le monde surtout.

Et la suite ?

La meilleure nouvelle de la saison : la draft. Les Grizzlies disposent du pick 9, et peuvent choisir un talent ou bien renforcer leur poste 3 avec un trade. Dans tous les cas, ils ne repartent pas les mains vides. Tout le monde est sous contrat l’an prochain, le front office n’a plus qu’à engager un marabout anti-blessures. Il ne faut surtout pas oublier que Ja Morant était parmi les meilleurs joueurs de la ligue ces deux dernières saisons, All-Star et All-NBA, et qu’il aura à cœur de rattraper le temps perdu. Attention, ours énervé droit devant.

La saison 2023-24 des Memphis Grizzlies, c’est du passé, et tout le monde est content. D’ailleurs, la réponse au petit jeu de la photo était évidemment l’Australien Jack White. Bravo aux hexperts de NBA qui avaient la ref, et à l’année prochaine pour des noms un peu plus mainstream.