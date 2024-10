C’est officiel, c’est ici que s’arrête le long voyage de l’un des plus gros baroudeurs de l’histoire de la NBA. Après 14 ans en NBA et 13 franchises différentes, Ish Smith a décidé de mettre un terme à sa carrière de joueur. Le désormais ex-meneur reste toutefois dans le coin, puisque les Wizards ont décidé de le recruter en tant que scout.

Mine de rien, c’est un grand monsieur qui tire sa révérence. Pas par la taille, certes, puisqu’avec son mètre 83, difficile de dire qu’Ish est ce qu’on appelle un big guard, mais plutôt par le dévouement, la passion et la longévité. À aujourd’hui 36 ans, Ish Smith en a vu de toutes les couleurs en NBA. Quatorze saisons, treize franchises différentes et une liste de service rendus longue comme les bras de Victor Wembanyama.

Un voyage long, fait d’expériences parfois périlleuses, mais qui aura finalement connu son apogée au moment du titre remporté avec Denver lors de la saison 2023. La plus belle des récompenses, donc pour celui qui n’aura jamais lâché la NBA, même 14 ans après y être entré. Car oui, si l’on aurait pu se dire qu’Ish Smith mérite un peu de repos, il n’en est visiblement rien puisque le désormais ex-meneur reste dans la Grande Ligue, mais cette fois en qualité de scout pour les Washington Wizards.

BREAKING: Ish Smith has retired from basketball after playing for an NBA record 13 different teams.

The 2023 NBA champion with Denver has been hired as a scout with the Washington Wizards.

Smith averaged 7.1 PPG & 2.3 APG & earned $47 Million in his career while being… pic.twitter.com/P62P1KJxif

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) October 2, 2024

Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Wizards viennent d’engager un mec qui en a vu passer, des jeunes joueurs. Allez, pour le kiff, la liste des 642 équipes pour lesquelles Ish Smith a mouillé le maillot en NBA : Detroit, Washington, Charlotte, Philly, Phoenix, Orlando, Denver, OKC, Houston, NOLA, Milwaukee, Memphis et enfin Golden State. Ouf. Fini. Nous aussi, on a cru que ça ne s’arrêterait jamais. Et pourtant, il faut croire que même les plus belles histoires ont une fin. Celle d’Ish Smith n’échappe pas à la règle. Le baroudeur préféré de ton baroudeur préféré s’en va, mais continuera les voyages liés au basket-ball. Il restera dans les annales comme l’homme ayant joué pour le plus de franchises différentes dans toute l’histoire de la NBA. Un record fou, qui pourrait même rendre jaloux un certain Trevor Ariza.