Ayant montré de vrais progrès à longue distance l’an dernier, Bam Adebayo se verrait bien tirer encore plus à 3-pts cette saison à Miami.

Bam Adebayo un sniper ? Jusqu’à il y a pas si longtemps, cette phrase aurait fait rire bien du monde. Il faut dire que le pivot du Heat s’est longtemps cantonné à un rôle de scoreur à l’intérieur de la raquette, avec quelques tirs à mi-distance ici et là. Mais Bam Adebayo n’est pas le genre à se reposer sur ses acquis et il a toujours le désir d’ajouter des cordes à son arc, notamment un shoot viable à longue distance.

Après avoir travaillé son tir, il s’est autorisé à en prendre quelques uns en match lors de la saison 2023-24. Le résultat a été prometteur avec 35,7% de réussite. Un premier échantillon qui demande confirmation puisque l’intérieur n’avait tenté que 42 shoots sur l’exercice. Invité du podcast Tobin & Leroy, Bam Adebayo semble prêt à passer au niveau supérieur cette saison. Questionné sur le fait de tirer 100 fois à 3-points cette saison, Bam acquiesce sans la moindre hésitation. L’intérieur sait la confiance que lui porte son coach, Erik Spoelstra, et s’il doit tenter sa chance depuis le parking, il n’hésitera pas.

Bam Adebayo believes Erik Spoelstra trusts in his 3-pointer now and plans on getting up at least 100 three point attempts this season pic.twitter.com/KUiSOpiktJ

“Parfois, je pense que voir, c’est croire. Et je pense que Spo, en me voyant – enfin, en étant mon entraîneur de développement aux Jeux olympiques – s’est dit : « Mec, tu peux tirer à 3 points ». Oui, ça a fait tilt, vous savez ?”

Prendre 100 tirs à 3-points sur une saison serait un sacré événement et un nouveau cap dans le développement de Bam Adebayo. À titre de comparaison, Bam a tenté 104 tirs primés depuis son arrivée en NBA, soit 7 saisons ! Il pourrait en shooter autant rien que sur le prochain exercice. C’est dire la confiance qu’il a en ses progrès à 3-points. Ce serait une nouvelle arme de choix pour Erik Spoelstra afin d’offrir toujours plus de spacing et d’options offensives à Miami.

