Frank Vogel rejoint le staff de Jason Kidd à Dallas

Jason Kidd retrouve Frank Vogel sur un banc NBA. L’ex-coach des Suns rejoint l’entraîneur de Dallas en tant que consultant, un rôle de conseiller bienvenu pour des Mavericks en quête de trophée.

Après son terrible sweep face aux Timberwolves au printemps dernier, Frank Vogel n’avait pas retrouvé de poste de head coach en NBA. Pour ce début de saison, il sera bien de retour dans un staff, celui de Jason Kidd, du côté des Mavericks.

Selon Marc Stein et Jason Kidd lui-même, Vogel rejoint le coaching staff de Dallas, mais avec un rôle de conseiller, pas d’assistant. En clair, Voggie ne sera pas présent tous les soirs sur le banc des Texans, mais il pourra prodiguer ses conseils à celui qui était son assistant aux Lakers.

“Je l’ai beaucoup supplié, mais il a été convaincu et je suis heureux qu’il ait accepté” – Jason Kidd sur l’arrivée de Frank Vogel

Former Suns coach Frank Vogel is “part of our coaching staff” as a coaching consultant, Mavericks coach Jason Kidd says.

“It took a lot of begging,” Kidd joked, “but he was talked into it and I’m happy he said yes.”

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 2, 2024

Eh oui ! Ce n’est pas la première fois que les deux collaborent ensemble. Ils se sont déjà croisés dans la Cité des Anges entre 2019 et 2021. Une association déjà couverte d’or puisqu’ils ont remporté le titre en 2020 avec les Lakers. Le duo remet donc le couvert pour permettre aux Mavericks de Luka Doncic de récupérer une nouvelle bague, quasiment 15 ans après le titre de 2011.

Une superstar dans la force de l’âge, un meneur qui ne prend pas une ride, l’arrivée de l’un des meilleurs shooteurs de l’Histoire (quoiqu’un peu rouillé) et un duo sur le banc qui a déjà gagné un titre, les Mavericks veulent mettre toutes les chances de leur côté pour soulever le trophée Larry O’Brien à la fin de la saison.

Source texte : X / Marc Stein