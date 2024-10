Tony Allen était mordant sur les parquets NBA, il l’est peut-être encore plus en dehors. L’arrière qui va voir son maillot être retiré à Memphis cette saison n’a pas laissé une aussi belle impression lors de son passage aux Pelicans … et c’est réciproque. Prévenez Wojtek que sa suprématie au Rap Contenders est en danger … on a un sacré client.

Quoi de pire que de se faire clasher avec le sourire. Que chaque vanne fasse un petit peu plus mal que la précédente avec tout le monde autour en fou rire. C’est à peu près la sensation qu’a du ressentir Alvin Gentry en lançant le Chris Vernon Show ce mercredi 2 octobre.

Son ancien joueur, Tony Allen, s’est lancé dans une tirade de plusieurs minutes pour expliquer à quel point l’entraîneur ne l’avait pas marqué positivement… pour rester poli. À une reprise, le symbole du Grit and Grind a parlé de lui comme d’un bon coach… mais ça semblait être plus pour soulager sa conscience qu’autre chose, parce que le reste du monologue … on vous laisse en juger :

“Un des pirs coachs du monde, il ne dessinait aucune action. Il demandait aux autres de le faire. Il était vieux, il oubliait ses discours. Du genre ‘les gars, lorsque nous (pause de cinq secondes avant de tourner la tête) qu’est-ce qu’ils font de mal déjà ?’ C’était ce genre de coach. ‘Les gars, on doit prendre le rebond et (pause) qu’est-ce qu’ils doivent faire ?’ ‘Revenez en transition, et en particulier toi parce que (pause).’ ‘Team à 3 … c’est quoi le nom de l’équipe ?’ C’était un bon coach je devait juste me défendre, il ne m’a pas fait jouer.”

Une séquence magnifique que l’on vous invite à regarder, tout le plateau étant en fou rire devant les imitations de l’ancien chien de garde des Grizzlies.

Tony Allen n’a joué que 22 matchs sous les couleurs des New Orleans Pelicans, les 22 derniers de sa carrière. Et s’il devait recommencer, on serait prêt à parier qu’il choisirait de s’arrêter après son aventure à Memphis. La franchise de la Louisiane en a pris autant pour son grade que son ancien coach :

“Dédicace aux Pelicans. Parfois on s’entraînait sur le terrain de football, on tirait des paniers dans les buts. Ce que les Saints (équipe de NFL) ne mangeaient pas, on avait les restes. C’est la pire franchise de la Ligue. Tu sors de l’entraînement tu as des Lenny Suns (marque de fast-food) qui t’attendent. Quand tu est en déplacement, ils prennent des Ubers pour tout le monde. Tu vas en Uber Pools (les camionnettes à partager) au match. Dédicace aux Pelicans.”

En arrivant sur le plateau, Tony Allen avait choisi l’humour et la violence. En quatre minutes, il a humilié dans un fou rire une franchise et un entraîneur en laissant toute une fanbase dans un rire jaune et une position latérale de sécurité. Que personne n’hésite à l’inviter sur d’autres émissions, des séquences comme ça, on en redemande !

Source texte : Chris Vernon Show