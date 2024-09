On aura plusieurs cérémonies de retrait de maillot cette saison ! Alors qu’on a récemment pris connaissance des deux dates pour Vince Carter (Raptors et Nets), c’est Tony Allen qui est désormais fixé pour sa grande soirée à Memphis.

15 mars 2025.

Voilà la date à entourer sur le calendrier, surtout si vous êtes fan des Grizzlies. C’est en effet ce jour-là que Tony Allen sera honoré par la franchise de Memphis, lors du match face au Miami Heat au FedExForum. La nouvelle a été révélée par les Grizz qui officialisent ainsi l’annonce de mai dernier.

Tony Allen sera le troisième joueur de l’histoire des Grizzlies à avoir son maillot retiré, lui qui rejoindra Zach Randolph et Marc Gasol.

Allen a joué 462 matchs sous les couleurs de Memphis (sept saisons entre 2010 et 2017) pour des stats moyennes de 8,9 points, 4,3 rebonds et 1,7 interception (deuxième meilleur intercepteur de l’histoire des Grizz). Il a été élu trois fois dans la NBA All-Defensive First Team et trois fois dans la Second Team. Mais plus que ça, Tony a symbolisé une ère à Memphis : le Grit & Grind.

Grâce à ses capacités défensives, son intensité de tous les instants et son mental de battant, Tony Allen a aidé les Grizzlies à être l’une des équipes les plus redoutables de l’Ouest durant les années 2010. Memphis a enchaîné sept campagnes de Playoffs consécutives, dont trois à minimum 50 victoires avec une apparition en Finales de Conférence en 2013.

Pour tout ça, Tony Allen mérite de voir son numéro 9 au plafond de la salle des Grizzlies.

