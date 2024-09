Alors que les camps d’entraînement approchent et que la reprise de la saison NBA est prévue dans moins d’un mois, l’incertitude règne autour de Kawhi Leonard. La star des Clippers a été opérée durant l’intersaison et son statut pour l’Opening Night reste flou.

Kawhi Leonard sera-t-il sur le parquet le 23 octobre prochain pour le match Clippers – Suns dans le tout nouveau Intuit Dome ? La franchise californienne croise les doigts, mais rien n’est certain.

D’après Shams Charania et Law Murray de The Athletic, Kawhi a été opéré du genou en mai dernier pour réduire l’inflammation qui a gâché sa fin de saison 2023-24. En conséquence : Leonard sera limité lors du camp d’entraînement des Clippers la semaine prochaine. The Klaw fera surtout des exercices pour renforcer son genou, tout ça dans le but d’être prêt pour le début de la saison régulière.

Les Clippers seraient “optimistes” concernant sa progression mais comme le dit le président des opérations basket Lawrence Frank, “personne n’a de boule de cristal” pour savoir s’il sera en tenue pour la reprise.

Pour rappel, Kawhi Leonard s’était retiré de l’effectif de Team USA durant l’été, lui qui était censé faire partie de l’équipe des Avengers qui a ensuite remporté l’or olympique à Paris. On comprend mieux son forfait désormais. D’après ESPN, l’inflammation sur le genou de Kawhi était suffisamment modérée en juillet pour lui permettre de participer aux entraînements de Team USA. Mais visiblement pas assez pour faire les JO.

Désormais, les Clippers veulent s’assurer de ne rien précipiter pour permettre à Leonard d’être opérationnel pour la reprise, et surtout lui permettre de réaliser une saison sans passer (trop souvent) à l’infirmerie.

“L’inflammation de son genou droit a considérablement diminué. Elle a presque disparu. Il (Kawhi) veut participer à toutes les activités du camp d’entraînement. Mais nous allons l’empêcher de faire des exercices et nous concentrer sur le renforcement, car l’objectif est qu’il soit à 100 % pour qu’il puisse faire une bonne saison. Pas seulement cette année, mais pour de nombreuses années.” – Lawrence Frank, président des opérations basket des Clippers

Vous l’avez compris, les Clippers vont y aller progressivement avec Kawhi Leonard. L’ailier de 33 ans reste sur une campagne All-NBA avec 68 matchs joués au total (plus gros total depuis 2017), preuve qu’il peut encore évoluer avec les meilleurs quand il n’est pas à l’infirmerie. Néanmoins, connaissant son historique de blessures, toutes les précautions sont prises pour empêcher un scénario qui s’est trop souvent répété ces dernières années.

On rappelle que Kawhi Leonard n’a pas terminé une saison NBA depuis… 2020.

