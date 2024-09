Les Playoffs WNBA viennent de commencer et le New York Liberty a déjà décroché sa place pour le deuxième tour. Merci qui ? Merci Sabrina Ionescu.

36 points, 9 passes, 3 interceptions, 12/23 au tir dont 5/11 du parking et 7/7 aux lancers-francs.

La ligne de stats parle d’elle-même. Alors que Breanna Stewart a été assez discrète (13 points), Sabrina Ionescu a terrorisé l’Atlanta Dream à base de banderilles, de caviars, de lay-ups et de tirs toujours plus compliqués. C’était le “Sabrina Show” et Atlanta n’a rien pu faire. C’est la première fois dans l’histoire de la WNBA qu’une joueuse termine en 35 points, 5 passes et 5 tirs primés dans un match de Playoffs. Les 36 points représentent aussi un record en carrière pour Ionescu, ainsi qu’un record de franchise égalé en Playoffs.

Sous son impulsion, le Liberty a réussi à surmonter un début de match bien crado pour renverser la tendance et s’imposer 91-82. De quoi enflammer un Barclays Center complètement acquis à la cause de l’équipe new-yorkaise. Spike Lee a particulièrement kiffé !

Sabrina Ionescu dominates in Game 2 with a playoff career-high 36 PTS leading the @nyliberty to the semifinals!

🗽 36 PTS (career high)

🗽 9 AST

🗽 5 3PM

Sabrina is the 1st player in WNBA history with 35+ PTS, 5+ AST and 5+ 3PM in a playoff game 🔥pic.twitter.com/a8V5qwHnYo

— NBA (@NBA) September 25, 2024

Sabrina Ionescu: "Spike Lee gave me a high five … and I felt like New York was just injected into my veins at that moment. I was like, 'We're winning this.'" 😂pic.twitter.com/bnevwhIz0Z

— Dime (@DimeUPROXX) September 25, 2024

Sabrina Ionescu et le New York Liberty affronteront au second tour les Las Vegas Aces d’A’ja Wilson. Un énorme choc qui sera aussi un remake de la finale WNBA 2023.

On a hâte !