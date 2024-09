Après un été un peu complicado avec Team USA, Jayson Tatum va forcément revenir avec le couteau entre les dents cette saison. Et il a tenu à faire passer un message lors du Media Day des Celtics ce mardi.

Champion NBA en titre, Jayson Tatum aurait pu débarquer au Media Day avec le sourire aux lèvres. Au lieu de ça, il est plutôt apparu concentré, voire même en mission. La star des Celtics a encore des choses à prouver et compte bien franchir un cap supplémentaire cette année.

“À 26 ans, et malgré tout ce que j’ai accompli, j’ai toujours le sentiment de pouvoir m’améliorer. Vous n’avez pas encore vu la meilleure version de Jayson Tatum. J’ai que 26 ans, je suis censé m’améliorer.”

Jayson Tatum possède cinq sélections All-Star. Il a été MVP du All-Star Game en 2023. Cela fait trois fois de suite qu’il a été nommé dans la All-NBA First Team. Et surtout il est champion NBA, ainsi que double champion olympique. C’est un sacré palmarès pour un mec de 26 ans. Pourtant, JT a un goût d’inachevé dans la bouche. Tatum n’a pas été élu MVP des Finales en juin dernier et a été benché par le coach Steve Kerr aux JO avec Team USA cet été.

De quoi le motiver automatiquement pour la campagne 2024-25, pour le plus grand bonheur de son coach Joe Mazzulla.

"Joe Mazzulla était probablement la personne la plus heureuse du monde" a déclaré Tatum, en faisant référence au titre de MVP des Finales qu'il a raté et son expérience olympique difficile.

"C'était bizarre. Mais quand on connaît Joe, c'est logique."

Malgré leur statut de champion en titre, Jayson Tatum et les Celtics auront les crocs cette année et ça pourrait bien faire mal à la concu. Surtout si JT retrouve son adresse extérieure après avoir bossé avec son coach perso durant l’été…

