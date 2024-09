Après des performances aux tirs en dessous des attentes en Playoffs mais surtout aux Jeux Olympiques de Paris 2024, Jayson Tatum a retravaillé sa mécanique avec son coach de longue date, Drew Hanlen. De quoi mettre ses problèmes derrière lui cette saison ?

Jayson Tatum est certainement LE joueur qui a passé l’été le plus mouvementé. Entre son titre de champion NBA et sa place sur le bout du banc de Team USA aux JO, JT en a vu de toutes les couleurs.

Un aspect du jeu du numéro 0 a été pointé du doigt par bon nombre d’observateurs. Ses pourcentages aux shoots ont en effet été en nette baisse par rapport à ses standards, que ce soit en Playoffs ou durant la campagne olympique : 42% sur la post-season (dont 28% à 3-points) et 38% durant les maigres minutes que Steve Kerr lui a accordées durant les Jeux.

I would too if i was Tatum he hasn’t been the same after doing this in the Olympics & getting BENCHED 😭 pic.twitter.com/2DKlEA2bK2

— RJ (@phisportfanatic) September 24, 2024

Bonne nouvelle pour les fans des Celtics, mauvaise nouvelle pour la concurrence, Jayson Tatum est bien conscient du problème et a travaillé sa mécanique de tir depuis le début du mois, comme le rapporte Ramona Shelburne d’ESPN.

Comme on dit, aux grands maux, les grands remèdes. JT a fait appel au physiothérapeute, Nick Sang, mais surtout à son coach personnel de longue date, Drew Hanlen. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jayson Tatum était déjà passé entre ses mains à l’intersaison 2022 pour corriger son tir près du cercle. C’en était suivi alors la plus grande campagne individuelle de JT à 30 points de moyenne. Cette fois-ci, le néo-champion NBA est parti sur deux entraînements par jour avec une arrivée à la salle à 6h du matin, et espère bien retrouver son jumper.

Le fan de tatouage aux goûts plus que discutables est d’ailleurs revenu sur ses problèmes de mécanique lors du Media Day des Celtics ce mardi.

“J’ai beaucoup travaillé avec Drew, en particulier les derniers mois, sur ma mécanique de tirs, le placement de mes mains. Ce sont des choses que je peux régler, mais avec l’intensité des Playoffs, tu essayes de gérer ton repos comme tu le peux. Je continuais à bien jouer, mais je ne shootais pas comme je le souhaitais et ce n’était pas le moment, ni l’endroit pour régler ces choses.” – Jayson Tatum sur le travail fourni sur son shoot cet été

“I was playing well, just wasn’t shooting the ball as well as I would’ve liked… It wasn’t the time nor the place to fix things.”

Jayson Tatum on working to fix his jumper after a decline in shooting numbers during the Playoffs 🗣️

(via @danield1214) pic.twitter.com/JDXNcBYk20

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 24, 2024

Autre mauvaise nouvelle pour la concurrence, les Celtics ont remporté le titre avec un Jayson Tatum qui galérait avec son adresse. Avec ces corrections, si elles sont efficaces sur le parquet, JT pourra sérieusement prétendre à son premier trophée de MVP.

__________

Source texte : ESPN