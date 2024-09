Mesdames et messieurs ! L’heure est venue de vous présenter le nouveau Voyage TrashTalk. Attachez vos ceintures et redressez votre siège, TrashTalk et Gate-One Voyages s’associent à nouveau pour préparer le voyage de vos rêves ! Visite de New York et Boston, 7 jours et 6 nuits sur place, avec Bastien et Benoît de TrashTalk qui vous feront découvrir la culture basket autour de 2 matchs NBA exceptionnels. C’est parti !

Après un premier voyage à grand succès, pourquoi ne pas retenter l’aventure ?

Il y a quelques mois, 70 personnes ont eu le génie et la possibilité de participer au tout premier Voyage TrashTalk. Direction New York, visite de playgrounds, dégustation de cookies, balades culinaires et autres surprises sur place, tout cela entre deux matchs de NBA exceptionnels. La visite du King LeBron au Madison Square Garden, et le retour de Kevin Durant chez les Nets. L’occasion d’en prendre plein les yeux, et de repartir avec des étoiles en bonus. Oui, cette première édition en janvier 2024 était un très grand succès.

C’était donc une évidence pour nous : il fallait remettre les couverts avec les copains de Gate-One.

Pour rappel, Gate-One Voyages est une agence de voyage spécialisée dans les grands événements sportifs et notamment le partenaire privilégié de la Fédération Française de Basketball depuis 2009. Autant vous dire qu’on a vite sympathisé, et qu’après l’organisation remarquable d’un premier voyage, on s’est tout de suite sentis entre de très bonnes mains. Logistique, peaufinage des détails, passion de la tête aux pieds, tout ce qu’on aime chez TrashTalk.

La question n’était donc pas avec qui bosser, mais plutôt quel type de programme proposer ?

Et bien pour ce Voyage TrashTalk volume 2, nous avons décidé… de voyager encore plus.

New York et Boston, la Big Apple et Beantown !

Deux villes mythiques dans un même voyage, deux franchises légendaires dans la même semaine.

C’est quoi le programme ?

CLIQUE ICI POUR VOIR LE PDF OFFICIEL DU VOYAGE TRASHTALK

On est là pour mater de la NBA sur place, avec 2 matchs très alléchants !

C’est peu dire si on a trié et trié et classé les meilleurs matchs au sein du calendrier NBA. Ce qu’on voulait, c’était surtout de proposer les affiches de basket les plus excitantes, tout en ayant de la star, du spectacle, de la compétitivité, et si possible avec une touche de joueurs Français. Et c’est ce qu’on a trouvé, dans les quelques jours séparant le 7 au 14 janvier 2025.

New York Knicks vs Oklahoma City Thunder : un des matchs de l’année !

Boston Celtics vs New Orleans Pelicans : Zion et sa clique chez le champion en titre !

D’un côté, Jalen Brunson et les Knicks (2èmes de l’Est l’an dernier) qui reçoivent Shai Gilgeous-Alexander et le Thunder (1er de l’Ouest l’an dernier). Deux mastodontes de NBA qui s’affrontent de la star au rendez-vous, dans un Madison Square Garden qui promet d’être en feu. Ensuite ? Direction Boston pour voir Jayson Tatum et sa bande accueillir Zion Williamson et les Pelicans. L’ambiance du TD Garden sous les bannières historiques des Celtics ? Que demander de plus ?

Autour de ces 2 matchs, le programme sera riche et chargé : balade dans New York et Boston, découverte des lieux mythiques, Soirée TrashTalk surprise sur place, conseils en dégustation locale, discussions basket interminables dans Manhattan, sans oublier le transfert en train entre les 2 villes, ainsi que des cafés protocolaires le matin pour débriefer l’actualité en NBA !

Qu’est-ce qui est inclus ?

CLIQUE ICI POUR VOIR LE PDF OFFICIEL DU VOYAGE TRASHTALK

Commençons par les infos essentielles de ce séjour entre New York et Boston.

Le voyage se déroulera du 7 janvier au 14 janvier 2025, à cocher dans votre agenda.

7 jours et 6 nuits intenses pour vivre l’expérience new-yorkaise et bostonienne à 100%, avec la présence de Bastien et Benoît de TrashTalk et d’un guide Gate-One dès le vol en avion pour mettre l’ambiance et vivre ce trip en famille.

Mais la liste des prestations incluses va bien au-delà, on vous laisse justement checker le menu royal ci-dessous :

Vols directs depuis Paris (New York à l’aller – Boston au retour) avec bagage en soute

Billets pour les 2 matchs NBA du programme

Hébergement dans Manhattan 4 nuits (petit-déjeuner inclus) + Boston 2 nuits

Transfert aéroport/hôtel aller-retour

Accompagnement de Bastien et Benoît de TrashTalk + 1 guide Gate-One

1 Soirée TrashTalk surprise

Métro Card illimitée, pour se déplacer comme de vrais New-yorkais

Fan experience et surprises au programme !

Comment s’inscrire ?

Très belle question, très simple réponse.

Il suffit de foncer sur ce lien, qui vous envoie vers le site de Gate-One Voyages.

Les 70 places sont proposées sur la base du premier arrivé premier servi, donc si vous avez envie de voir les Knicks, le Thunder, les Celtics et 2 des salles les plus mythiques de tous les temps, ne tardez pas trop à poser vos congés !

En chambre quadruple, en double ou en solo, toutes les options de logement sont possibles et vous serez toujours bien accompagnés par TrashTalk et Gate-One afin de vivre une expérience de rêve dans le berceau du basketball.

Alors, qu’attendez-vous pour vivre le voyage de l’année avec nous ?