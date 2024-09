Preview des Charlotte Hornets – saison NBA 2024-25

Comme chaque année, un mois avant le début de la saison régulière, les équipes NBA sont analysées avec grande hexpertise. Jour après jour, une franchise est décryptée en profondeur. Aujourd’hui ? Les Charlotte Hornets, après deux saisons dans les bas-fonds de l’Est… mais plusieurs éléments qui donnent le sourire. Retour sur l’intersaison, effectif, rappel des objectifs et pronostic, c’est parti pour la présentation de l’équipe des Frelons !

Ce qu’il s’est passé la saison dernière

Personne n’attendait les Hornets bien haut l’année dernière, mais la saison a été encore plus triste que prévu d’un point de vue comptable. 21 victoires pour 61 défaites, bilan le plus faible depuis 2012-13 en Caroline du nord, à l’époque où la franchise s’appelait encore les Bobcats. En cause principale, la cheville douloureuse de LaMelo Ball, contraignant le meneur All-Star à manquer pas moins de 60 matchs. Si on ajoute les pépins physiques de Mark Williams (19 matchs joués) et les échanges de PJ Washington, Gordon Hayward et Terry Rozier à la deadline, ça ne fait plus beaucoup de joueurs sur le parquet pour gagner.

Rayon de soleil dans un ciel nuageux, Brandon Miller a livré une superbe saison rookie. Adroit derrière l’arc, généreux en défense et capable de monter jusqu’à la trentaine de points dans un bon soir, le jeune frelon a prouvé qu’il pouvait être une pièce centrale dans la reconstruction de la franchise. En dehors de la réintégration de Miles Bridges, Charlotte est officiellement dans une ère de la jeunesse au pouvoir.

Le marché de l’été

Ils partent : Steve Clifford (coach), Davis Bertans, Aleksej Pokusevski, Bryce McGowens, JT Thor (two-way), Leaky Black (two-way), Amari Bailey (two-way)

Steve Clifford (coach), Davis Bertans, Aleksej Pokusevski, Bryce McGowens, JT Thor (two-way), Leaky Black (two-way), Amari Bailey (two-way) Ils prolongent : Miles Bridges, Seth Curry

Miles Bridges, Seth Curry Ils arrivent : Charles Lee (coach), Tidjane Salaün, Josh Green, Taj Gibson, Moussa Diabaté (two-way), KJ Simpson (two-way)

Après un grand ménage à dernière trade deadline, l’été des Hornets n’a pas été des plus agités. La sélection de Tidjane Salaün avec le sixième choix de la Draft NBA 2024 constitue l’arrivée la plus notable. A tout juste 19 ans, le Français est l’un des plus gros projets de développement dans la reconstruction de la franchise à son poste 4. Les dirigeants sont également parvenus à récupérer Josh Green depuis Dallas, avec l’occasion de lui donner plus de place pour s’exprimer.

En dehors de ça, une flopée de contrats coupés signent la fin des projets Leaky Black, Amari Bailey, Aleksej Pokusevski, JT Thor et Davis Bertans. Steve Clifford, dont le départ était pressenti, laisse sa place au jeune Charles Lee pour son premier poste d’entraîneur principal dans la ligue. Il s’agit maintenant de mettre cinq joueurs sur le parquet.

Le roster 2024-25 des Hornets

Meneurs : LaMelo Ball , Vasilije Micic, KJ Simpson (two-way)

: , Vasilije Micic, KJ Simpson (two-way) Arrières : Josh Green , Tre Mann, Nick Smith Jr., Seth Curry

: , Tre Mann, Nick Smith Jr., Seth Curry Ailiers : Brandon Miller , Cody Martin

: , Cody Martin Ailiers-forts : Miles Bridges , Grant Williams, Tidjane Salaün

: , Grant Williams, Tidjane Salaün Pivots : Mark Williams, Nick Richards, Taj Gibson, Moussa Diabaté (two-way)

En gras les starters pressentis, selon les fameuses sources proches du dossier.

Sur le papier, le cinq majeur potentiel des Hornets peut prétendre proposer du beau basket des deux côtés du terrain, reste à savoir si les corps de LaMelo Ball et Mark Williams sont capables de tenir le temps d’une saison complète. Charlotte peut compter sur une rotation de joueurs plutôt fiables sur le banc (Williams, Micic, Mann, Richards), alors que même un Nick Smith Jr. – 20 ans tout juste – pourrait se faire une place grâce à son adresse derrière l’arc.

Concernant Tidjane Salaün, son temps de jeu dépendra de sa capacité à rentrer des tirs (surtout à 3-points) dès le début de saison. Le Français cherchera à gratter une place dans l’aile en sortie de banc, mais Grant Williams voire Cody Martin – même si Salaün a plutôt un profil de poste 4 – pourraient lui couper l’herbe sous le pied pendant quelques mois si l’adaptation prend un peu plus de temps.

Une petite vidéo en passant ?

Source tableau : HispanosNBA.com

LaMelo Ball et Brandon Miller.

Entre blessure et irrégularité, la Caroline du Nord ne s’impose pas comme la capitale de la TTFL cette saison. Si tant est qu’il soit sur le parquet, LaMelo Ball est toujours un choix intéressant. Le risque zéro niveau carotte n’existe pas, on connaît son potentiel de croqueur, mais sa capacité à se rapprocher du triple-double rapporte généralement un paquet de puntos. Pour son année 2 en NBA, Brandon Miller pourrait lui être plus responsabilisé au scoring. Et dans les soirs où il se sent bien à 3-points, l’option se considère.

Infirmerie : le point sur les blessures

On ne veut pas effrayer les fans des Hornets, mais les données concernant LaMelo Ball inquiètent. En quatre saisons NBA, le meneur tourne autour de 46 petits matchs par an (184 au total) et reste sur deux années à 36 et 22 rencontres disputées. Si personne ne panique, c’est peut-être le moment de commencer. Les chevilles, déjà la cause de ses forfaits l’an dernier, semblent plus fragiles que jamais. A l’occasion de la SEULE saison complète de sa carrière (75 matchs en 2021-22), Ball a pourtant hissé les Hornets à 43 victoires en plus d’honorer une sélection au All-Star Game. Mark Williams, très prometteur quand il parvient à fouler le parquet, accumule lui aussi les DNP. Avec seulement 62 matchs en deux ans, et un dos visiblement douloureux, le pivot cherche toujours les bases d’une première saison complète en NBA.

Quels objectifs cette saison ?

Au regard du marché de l’été et du bilan de la saison dernière, on pourrait se dire que les Hornets sont de nouveau voués aux bas-fonds de la Conférence Est. Mais un coup d’œil appuyé sur les équipes du bas de tableau pousse à y réfléchir à deux fois. Nets, Pistons, Wizards, Raptors voire Bulls peuvent-ils vraiment terminer au-dessus de Buzz City ? La paire Brandon Miller – LaMelo Ball est suffisamment talentueuse et électrique, un retour de Mark Williams comblerait le trou béant dans la raquette, et les joueurs de bancs ressemblent à tout sauf des peintres.

Certes, le groupe de Charles Lee connaîtra son lot de blowouts et le coach devra prendre le temps de donner les clés à certains jeunes. Mais si l’effectif est au complet pendant quelques semaines, force est de constater qu’il a la place de toquer à la porte du play-in tournament… dans ce qui serait presque un plancher. Dans le cas contraire, Charlotte devrait prioriser le recrutement de médecins plutôt calés en miracles. Deux saisons presque blanches pour un All-Star de 23 ans, c’est trop. Attention.

Le pronostic du rédacteur

36 victoires – 46 défaites. Dès sa deuxième année, Brandon Miller peut être un facteur X non-négligeable pour accumuler des victoires. Dans une Conférence Est remplie d’équipes qui tankent, les Hornets ne devraient pas faire partie des cancres qui barbotent autour des 20-25 victoires. Sans trop attendre de Tidjane Salaün, la saison pourrait être une savante combinaison de développement et de petites séries de succès. Charlotte a quand même un intérêt à ne pas se positionner trop loin de la loterie, en plus d’un risque de blessure de ses cadres, ce qui donne un total à 36, à la 10e place d’un Est très faible en son bas.