Tidjane Salaün : que peut-on attendre de sa première saison NBA ?

Sélectionné par les Hornets en sixième choix de la Draft NBA 2024, Tidjane Salaün fait partie de la grande colonie française qui débarque au pays de l’Oncle Sam depuis l’an passé. Mais que peut-on réellement attendre de l’ancien de Cholet pour sa première campagne au plus haut niveau ?

“With the sixth pick of the 2024 NBA Draft, the Charlotte Hornets select Tidjane Salaün, from Cholet France.”

Le 26 juin dernier à Brooklyn, l’aventure NBA a officiellement commencé pour Tidjane Salaün. Il ne s’attendait peut-être pas à être appelé aussi vite par Adam Silver, mais les Hornets – séduits par son profil et son potentiel – ont décidé de miser sur lui.

Tidjane sort d’une saison 2023-24 où il a été nommé meilleur espoir de la FIBA Champions League. Une première saison professionnelle où il s’est aussi illustré dans le championnat de France avec des stats de 9 points, 4 rebonds et plus d’une interception par match sous les couleurs de Cholet. Son match face au Paris Basketball en Playoffs, 19 points – 8 rebonds – 3 passes en 25 minutes, a beaucoup aidé à booster sa cote avant la Draft NBA.

Career game for projected lottery pick Tidjane Salaun in the French playoffs today. 19 points, 8 rebounds, 3 assists in 25 minutes in Cholet's upset road win over No. 2 seed Paris, snapping their 25-game winning streak. Impressive stuff for an 18-year old. pic.twitter.com/UyLK3LFkFk

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 15, 2024

Les Hornets ont été particulièrement impressionnés par ce genre de performances. Les qualités physiques de Tidjane (2m06 pour 94 kilos), son énergie, son potentiel de shooteur et ses capacités défensives sont autant de raisons qui expliquent la décision de Charlotte de miser sur lui, en plus de son éthique de travail et sa maturité.

Mais à l’aube de sa toute première saison NBA, attention à ne pas placer des attentes irréalistes sur les épaules de Tidjane Salaün. Cela ne ferait que le desservir.

Tidjane Salaün, le profil complet

Patience patience

Devinette du jour : qui est le joueur le plus jeune de la NBA actuelle ?

Il se nomme Ulrich Chomche, 57e choix de la Draft 2024 qui est né le 30 décembre 2005. En numéro deux, il y a Tidjane Salaün. Le Français est né le 10 août 2005 et commencera la saison régulière avec seulement 19 ans, 2 mois et 12 jours et au compteur.

Tout ça pour dire que la patience est de mise avec le Frenchie. Pour tout son potentiel, Tidjane reste un diamant brut qu’il faut polir. Et pour ça, il faut du temps, pas mal de temps. Parfois comparé à un tout jeune Giannis Antetokounmpo, Salaün rêverait évidemment de connaître une ascension similaire à celle du Greek Freak de Milwaukee. Mais on a tendance à oublier que Giannis est arrivé sur la pointe des pieds en NBA. Petit rappel des stats d’Antetokounmpo en tant que rookie : 6,8 points, 4,4 rebonds et 1,9 passe par match en 24,6 minutes de moyenne. Autant dire qu’il partait de loin.

Tidjane Salaün a aujourd’hui de vraies limitations balle en main, et doit beaucoup progresser dans la compréhension et la lecture du jeu. Cela tombe bien parce que le Français est du genre bosseur et confiant : “Je veux essayer… non pas essayer… je vais m’améliorer chaque jour, chaque match.” L’éthique du travail du garçon doit lui permettre de faire grandir progressivement son jeu, pour s’installer comme un membre qui compte dans la reconstruction des Hornets.

Néanmoins, comme tout rookie, l’adaptation à la NBA arrive avec ses challenges, peut-être encore plus pour un Frenchie de 18 ans.

S’il estime que le style de jeu NBA – caractérisé par un basket rapide et beaucoup d’espaces – peut l’aider à s’illustrer, Tidjane Salaün n’a évidemment jamais affronté un tel niveau de compétition, ni un tel rythme au cours d’une saison (82 matchs). Vous ajoutez à ça un inévitable changement de culture, passant de la France aux États-Unis, et ça vous donne de nombreuses raisons d’être patient avec lui.

Quel rôle aux Hornets ?

Durant la Summer League de Las Vegas, Tidjane Salaün a donné un aperçu de son potentiel mais aussi de ses limites actuelles. Le prospect français, d’abord à l’infirmerie à cause d’un petit bobo au genou, a tourné à 9 points et 7 rebonds de moyenne en l’espace de trois matchs à Sin City. Ses 10% de réussite à 3-points (1/10) peuvent inquiéter pour la suite mais on l’a dit, il va vraiment falloir faire preuve de patience, surtout sur son jeu offensif.

10 points, 10 rebonds.

De l’engagement physique, du tir de loin, de la défense. Le tout avec un temps de jeu encore restreint.

Le jeu NBA est taillé pour Tidjane Salaün. J’aime beaucoup ce que j’ai vu cette nuit ! 🇫🇷🔥

pic.twitter.com/c2BJghbKNS

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) July 17, 2024

Du côté des dirigeants des Hornets, on a bien conscience qu’il sera difficile de donner des responsabilités offensives à Tidjane d’entrée de jeu. Mais c’est pas vraiment un souci, car c’est son potentiel défensif et l’intensité qu’il apporte sur le parquet qui plaisent avant tout à Charlotte.

“Je pense que la partie défensive se traduira plus tôt [que l’attaque]. Encore une fois, il est compétitif, il sacrifie son corps. Il n’a pas peur de jouer physique. Il fait du bon travail sans commettre de faute, ce qui est rare pour un jeune joueur. Il protège l’arceau, il peut switcher, défendre dans le périmètre. Je pense qu’il a beaucoup de polyvalence et évidemment, c’est ce que demande la ligue aujourd’hui.” – Jeff Peterson, GM des Hornets (via hornets.com)

L’avantage de Tidjane Salaün, c’est qu’il débarque dans la deuxième pire défense de la NBA et que ses capacités seront donc nécessaires. Ce n’est pas pour autant qu’il faut attendre des miracles, Tidjane risquant de prendre des mixtapes individuellement comme collectivement à son arrivée chez les grands. C’est normal pour un rookie. Par contre, Salaün peut montrer tout de suite qu’il a ce qu’il faut en magasin pour impacter positivement la défense de Charlotte sur le moyen et long terme. Et c’est ça qui peut lui permettre d’avoir 20 à 25 minutes par match en sortie de banc sous les ordres du nouveau coach des Hornets Charles Lee.

En draftant Tidjane Salaün, les Hornets pensent qu’ils ont sélectionné un jeunot capable de redéfinir la culture de la franchise pendant qu’elle est en train de se reconstruire. On rappelle que Charlotte n’a pas disputé les Playoffs depuis 2016, et la franchise de Queen City a souvent été une punchline ces dernières années pour les dérives hors-terrain de certains de ses joueurs. Mais avec Tidjane, les Hornets sont convaincus qu’ils possèdent une vraie pépite.

“Tidjane est l’homme sur lequel nous nous sommes alignés et dont nous sommes convaincus depuis le début. C’est le plus jeune joueur de la Draft, il a beaucoup d’avenir, il est très bien bâti (physiquement). […] Et c’est un être humain exceptionnel. Je sais qu’il fera tout ce qui est en son pouvoir pour maximiser son potentiel.” – Jeff Peterson

Tidjane Salaün aura à cœur de montrer très vite aux Hornets qu’ils ont fait le bon choix en le draftant.