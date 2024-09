La TrashTalk Fantasy League est de retour pour une nouvelle saison ! Qui dit nouvelle saison, dit preview qui va avec. Alors quels joueurs choisir pour viser le best pick ? Qui éviter sous peine de carotte ? On file en Caroline du Nord aujourd’hui pour parler des Charlotte Hornets !

#Les bons plans annoncés : LaMelo Ball, Brandon Miller, Miles Bridges ?

Si vous cherchez un pick safe en TTFL, vous n’irez probablement pas du côté de Charlotte. Non pas que le talent manque à Buzz City mais entre les blessures des uns et l’irrégularité des autres, c’est toujours compliqué de s’y retrouver. La première option reste évidemment LaMelo Ball, excellent scoreur et créateur, lorsqu’il peut mettre les deux pieds sur le parquet.. Miles Bridges a prouvé la saison passée qu’il était encore très sérieux au scoring, et il apporte des rebonds à sa feuille de stats. On n’oublie pas non plus un Brandon Miller qui pourrait vite devenir un Paul George 2.0. Pour le meilleur et pour le pire car PG13 nous a aussi habitués à quelques carottes par le passé… Faites vos jeux !

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée