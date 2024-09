La rentrée NBA approche et qui dit rentrée dit passage en revue de toutes les franchises, une par une. On parle bien sûr des 30 previews en 30 jours, la série préférée de ta chaîne YouTube préférée. Chaque jour, un point complet sur l’année à venir d’une franchise NBA. Revue d’effectif, attentes, grosse question et petit prono maison, vous connaissez la formule. Aujourd’hui, direction la Caroline du Nord pour parler des Frelons, nos copains les Charlotte Hornets.

Après avoir pendant un – court – temps espéré se mêler à la lutte aux Playoffs, les Hornets ont compris qu’ils avaient besoin de sang neuf pour lancer un nouveau cycle. Les vétérans ont quitté le bateau, mais il reste du talent à Charlotte avec le retour attendu de LaMelo Ball mais aussi Brandon Miller et bien sûr Tidjane Salaün, le talent français drafté en 6è position de la Draft 2024. Si on ne s’attend pas à un retour en Playoffs cette saison pour les Hornets, l’objectif est bien de montrer de solides progrès avec l’arrivée de Charles Lee sur le banc. Cela veut dire une infirmerie moins remplie, des chevilles neuves pour Ball, un Brandon Miller qui confirme tout le bien qu’on pense de lui et, on l’espère, un Tidjane Salaün qui perce rapidement. Il y a du boulot en Caroline du Nord mais il y a aussi du beau matos avec quoi taffer !