C’est la grosse recrue de l’intersaison côté Olympiakos : Evan Fournier. Le Français est revenu sur les raisons de son choix et sur ses dernières années compliquées au sein de la Grande Ligue.

Evan Fournier n’a pas été beaucoup vu sur les parquets NBA ces deux dernières saisons. Face à l’absence d’un projet compétitif, le Français a préféré revenir en Europe et signé à l’Olympiakos.

Interrogé par Eurohoops, l’ex-joueur des Pistons est revenu sur ses dernières saisons compliquées.

“La partie la plus frustrante était de savoir que je n’allais pas jouer et que quoi qu’il arrive je ne jouerai pas. Mais maintenant, c’est derrière moi et ça m’a donné l’opportunité de venir ici […] Quand le business prend le dessus, ça devient très compliqué. Je suis un vrai compétiteur. Un des côtés sombres de la NBA, c’est lorsqu’une équipe perd volontairement pour obtenir un haut pick à la Draft. À mon âge, je ne voulais pas être dans une franchise qui ne gagne pas.” – Evan Fournier