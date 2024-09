Le Heat a été très discret sur le marché cet été, et ce n’est pas cette signature qui révolutionnera quoi que ce soit. Néanmoins, la franchise de Miami a décidé de miser sur Nassir Little pour renforcer son effectif.

D’après l’insider Chris Haynes, Little et le Heat sont tombés d’accord sur un contrat d’un an. On n’a pas plus de détails mais on est probablement sur un contrat partiellement garanti voire même non garanti. Car comme le précise le Miami Herald, un deal garanti enverrait le Heat au-dessus du tant redouté second apron.

Pour rappel, Little s’était fait couper par les Phoenix Suns il y a un mois.

Nassir Little – originaire de Floride – reçoit ici une belle opportunité de se montrer après une saison compliquée à Phoenix. Il n’a joué que 45 matchs et 10 minutes de moyenne chez les Suns pour ses plus faibles stats en carrière (3,4 points et 1,7 rebond). Little a eu beaucoup de mal à intégrer la rotation des Cactus, et n’a pas pu confirmer les choses intéressantes qu’il avait montrées à Portland au cours de ses premières années NBA.

Malgré les blessures chez les Blazers, Nassir Little avait réussi à faire son trou grâce son énergie débordante, sa présence au rebond, son activité défensive et même occasionnellement une adresse à 3-points (presque 37% en 2022-23). Des qualités toujours appréciées à Miami, qui espère relancer le petit Nassir (oui elle était facile).

