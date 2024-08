Nassir Little et EJ Liddell coupés par les Phoenix Suns

Les Phoenix Suns dessinent les derniers contours de leur effectif pour la saison prochaine. Deux joueurs en ont payé les frais, Nassir Little et EJ Liddell. Il reste désormais une place disponible dans le roster. Qui sera sélectionné par les prétendants au titre ?

Hier encore, j’avais 20 ans, mais ce n’est pas la question. Hier encore, les Phoenix Suns comptaient 19 joueurs dans leur effectif, 16 avec un contrat garanti + 3 two-way contracts, sauf que la limite en NBA, c’est 18 et il n’était qu’une question de temps avant que la franchise de l’Arizona ne coupe un des leurs.

Sauf que, un c’est bien, deux c’est mieux, enfin ça dépend du contexte. Mais c’est ce que se sont dits les Suns en libérant de leurs contrats et Nassir Little et EJ Liddell, sans doute pour se donner l’opportunité de faire venir un joueur d’un autre profil dans l’équipe. L’information a été donnée par Shams Charania.

The Phoenix Suns are waiving forwards Nassir Little and EJ Liddell, per sources. By releasing both, the Suns open up a roster spot and create flexibility for signings and trades during the season. Suns will stretch the three years and $22 million remaining on Little’s deal. pic.twitter.com/UTsuimA2yX

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 21, 2024

Si la décision autour de EJ Liddell n’est pas forcément une surprise, Nassir Little a montré, par moments, des bribes de potentiel et de défense de qualité sur les ailiers adverses. Il lui restait trois ans et 22 millions de dollars de contrat, les Suns vont étaler leurs dettes sur plusieurs années.

Avec l’arrivée du rookie Ryan Dunn qui est un petit peu dans le même profil que les joueurs libérés, les Phoenix Suns ont fait le choix de diversifier l’équipe avec peut-être par exemple, un autre intérieur capable de s’éloigner de la raquette en attaque. Réponse dans les semaines à venir !

Source texte : Shams Charania