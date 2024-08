Aujourd’hui, à 12h25, l’Équipe de France masculine ouvrira le bal de la Coupe d’Europe 2024 de basket 3×3. Privilège de médaillé olympique ou hasard du tirage au sort peu importe, mais on ne saurait que trop vous conseillez de squatter la chaine YouTube de la FIBA ce week-end !

Franck Seguela, Paul Djoko, Raphael Wilson et Baptiste Oger pour les gars, Camille Droguet, Marie-Eve Paget, Noémie Brochant et Marie Michelle Milapie pour les filles.

Deux formations new look mais pas dénuées de visages connus. Franck Seguela et Marie-Eve Paget seront les olympiques de la bande, les expérimentés, auxquels on peut même ajouter Raphaël Wilson, l’un des joueurs français les plus expérimentés du groupe France. Chez les gars Paul Djoko sera le capitaine et voit son travail et sa constance récompensés, une semaine après sa deuxième victoire perso sur le World Tour avec 3×3 Paris. Baptiste Oger sera le rookie de l’équipe puisque le très grand jeune homme connaitra sa première sélection en bleu, lui qui évolue habituellement du côté de Bordeaux Ballistik. Tout ce petit monde affrontera la Grande-Bretagne à 12h15, face à des adversaires qu’il faudra surtout respecter, avant de jouer ce soir la Lettonie, qui se présentera elle aussi avec un joueur vu cet été à la Concorde (Zigmars Raimo).

Chez les filles également, on donnera leur chance à de “petites nouvelles”. Camille Droguet était une crack chez les jeunes et doit désormais dominer chez les A, ses deux collègues Noémie Brochant et Marie Michelle Milapie font aussi partie du groupe élargi des Bleues depuis un moment et avaient d’ailleurs emmerdé la “vraie” EDF au printemps sous les couleurs de Clermont. Milapie apportera de la taille à cette équipe, ce qui lui a manqué cet été à Paris, alors que Marie-Eve Paget jouera donc les nounous avec cette cinquième Coupe d’Europe sur le CV, elle qui en a déjà remporté deux. Premier match pour les filles à 13h15 face à l’Italie, puis on y retourne ce soir contre l’Ukraine, avec un objectif évident de deux victoires pour aller jouer les quarts samedi !