La liste des plus gros salaires de NBA pour la saison 2024-25

Comme chaque année, c’est le moment de jeter un œil aux plus gros salaires de la grande ligue, histoire de se faire une idée des enjeux économiques de la NBA. Qui est surpayé, qui ne l’est pas assez, quels joueurs peuvent s’acheter quelques villas au bord de la mer, lesquels privilégieront un duplex en ville ? Allez, c’est parti pour le top 15 des joueurs les mieux payés de la saison 2024-25 en NBA. Spoiler, le numéro 1 ne va pas du tout vous étonner.

1- Stephen Curry (Meneur – Golden State Warriors) : 55 761 216 dollars

2- Joel Embiid (Pivot – Philadelphia 76ers) : 51 415 938 dollars

2- Nikola Jokic (Pivot – Denver Nuggets) : 51 415 938 dollars

4- Kevin Durant (Ailier Fort – Phoenix Suns) : 51 179 938 dollars

5- Bradley Beal (Arrière – Phoenix Suns) : 50 203 930 dollars

6- Kawhi Leonard (Ailier – Los Angeles Clippers) : 49 205 800 dollars

6- Devin Booker (Meneur – Phoenix Suns) : 49 205 800 dollars

6- Jaylen Brown (Ailier – Boston Celtics) : 49 205 800 dollars

6- Karl-Anthony Towns (Ailier Fort – Minnesota Timberwolves) : 49 205 800 dollars

6- Paul George (Ailier Fort – Philadelphia 76ers) : 49 205 800 dollars

11- Jimmy Butler (Ailier Fort – Miami Heat) : 48 796 677 dollars

12- Giannis Antetokounmpo (Ailier Fort – Milwaukee Bucks) : 48 787 676 dollars

12- Damian Lillard (Meneur – Milwaukee Bucks) : 48 787 676 dollars

14- LeBron James (Ailier Fort – Los Angeles Lakers) : 48 728 845 dollars

15- Rudy Gobert (Pivot – Minnesota Timberwolves) : 43 827 587 dollars

Dans un premier temps, commençons par remarquer que les Phoenix Suns possèdent trois des six plus gros salaires de la NBA dans leur équipe alors qu’ils n’ont pas passé le premier tour des derniers Playoffs. Voilà, la balle perdue pour l’Arizona c’est bon, on peut enchaîner. Maintenant, on peut jeter un œil aux joueurs bien sous-payés de la grande ligue. Respectivement seizièmes et dix-septièmes des salaires NBA, Anthony Davis (43 219 440 dollars) et Luka Doncic (43 031 940 dollars) bénéficient de contrats qui avantagent largement leur franchise. Même chose pour Anthony Edwards et Tyrese Haliburton, tous deux au vingt-et-unième rang des joueurs les mieux payés de la ligue (42 176 400 dollars).

Domantas Sabonis à la vingt-sixième position est également un excellent deal (40,5 millions de dollars à l’année), et Shai Gilgeous-Alexander en trente-quatrième (35 859 950 dollars), on en parle même pas. On finit sur Tyrese Maxey au trente-septième rang (35,147 millions de dollars) et Jayson Tatum au trente-neuvième (34 848 340 dollars), également de supers contrats pour leurs équipes, même si celui de l’ailier de Boston va bientôt exploser.

Pour ce qui est des “moins bons” rapports qualité-prix Disons que payer Zach LaVine autant que Luka Doncic en 2024 n’est peut-être pas le meilleur exemple de gestion économique du monde. Pareil pour Fred VanVleet, avec 42 846 615 dollars à la saison, le meneur est mieux payé que Kyrie Irving (41 millions de dollars l’année). Ce n’est pas le contrat du siècle pour les Rockets. Ne nous lancez surtout pas sur les 40 338 144 dollars que versent annuellement les Nets à Ben Simmons, vingt-septième meilleur paye de la NBA, on pourrait en parler des heures.

Voilà pour le petit tour d’horizon salarial de la NBA saison 2024-25. Alors selon vous, qui est rémunéré au lance-pierre, qui s’en sort vraiment pas mal et qui est payé tout juste à sa valeur ? On adore en débattre mais une chose est sûre, on ne demandera pas à Mat Ishbia – le propriétaire des Suns – ce qu’il en pense.

Source texte : Sportrac