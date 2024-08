WNBA : le Sun et les Sparks se sont affrontés au TD Garden, à guichets fermés !

Pour la première fois de l’histoire de la WNBA, un match s’est tenu dans le mythique TD Garden de Boston. Devant plus de 19 000 fans survoltés, le Connecticut Sun a remporté sa rencontre “à domicile” face aux Los Angeles Sparks.

Cette saison, la WNBA n’en finit plus de repousser les limites de l’historique.

Depuis 2003, la franchise du Sun est basée à Uncasville dans le Connecticut, à environ 170 kilomètres au sud de Boston. C’est bien dans la Mohegan Sun Arena (9 323 places) qu’Alyssa Thomas et ses coéquipières évoluent d’habitude à l’année. Mais pour la première fois de l’histoire, les soleils déménagent dans l’État voisin le temps de quelques heures afin de profiter du mythique TD Garden. L’annonce fait l’effet d’une bombe : 19 125 personnes s’arrachent les billets pour une rencontre rapidement à guichets fermés.

Dans une soirée qui a commencé par des honneurs pour Alyssa Thomas, médaillée d’or à Paris avec Team USA, le Sun s’est vite senti à domicile malgré le changement d’État, avant que le classique chant “Beat L.A.” ne résonne dans les travées, donnant une saveur particulière à une rencontre hors du temps. Journalistes, joueurs ou coachs étaient tous sur la même longueur d’onde après la rencontre.

“Les gens ne sont pas arrivés à la mi-temps. Ils étaient là deux heures avant le match, excités, prêts (…) Ils ont chanté pendant tout le match, ils nous ont donné de l’énergie. Je pense qu’ils nous ont donné ce petit coup de pouce à la fin du match pour finir fort.” – DiJonai Carrington, via ESPN

Can’t say I don’t have chills — one of the louder TD Garden moments I’ve experienced, and I just covered an NBA championship in this building

Sun lead the Sparks 62-59 with 3:03 to play pic.twitter.com/AIRUL2Um1H

— Noa Dalzell 🏀 (@NoaDalzell) August 21, 2024

Concernant le contenu du match, le Sun a fait respecter la hiérarchie en remportant une bataille axée sur la défense. Maladroite au tir, Alyssa Thomas n’a pas chômé dans les autres compartiments du jeu (9 points, 16 rebonds, 8 passes) tandis que les 19 points de l’insaisissable DiJonai Carrington ont scellé le sort de la rencontre.

Les stars des Boston Celtics étaient également de la partie, bien installés au premier rang, et la photo de fin de match Jayson Tatum et Carrington a donné une dernière occasion aux fans de faire vibrer tout le bâtiment. “J’espère vraiment que ce n’est pas la dernière fois qu’il y a un match féminin ici, surtout pour notre équipe” a glissé la joueuse du Sun en conférence de presse d’après match. Au regard de l’affluence et du succès de l’évènement, pas sûr que cela tombe dans l’oreille d’un sourd.

Les résultats de la nuit en WNBA :

Sun – Sparks : 69 -61

– Sparks : -61 Liberty – Wings : 94 -74

– Wings : -74 Mystics – Storm : 77-83

Source texte : ESPN