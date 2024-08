Invité du Club 520 Podcast, Damian Lillard a pu évoquer de nombreux sujets concernant sa carrière NBA. Le meneur est notamment revenu sur son passage à Portland, avec un gros “What if” sur LaMarcus Aldridge.

Damian Lillard est désormais aux Milwaukee Bucks et c’est une phrase qui est toujours étrange à dire, surtout après 11 années sous l’uniforme des Blazers. Le capitaine courage de Portland a dû se faire une raison, il ne pouvait pas remporter de titre aux Blazers alors il a tenté d’aller ailleurs pour en gagner au moins un an durant sa carrière.

Pourtant, à en croire Lillard, gagner une bannière à Portland était un scénario tout à fait envisageable. Selon Dame, un événement a changé la donne : le départ de LaMarcus Aldridge aux Spurs à la Free Agency 2015.

If [Lamarcus Aldridge] would have never went to San Antonio, we would have won at least once already. I would have came into my own but he was that good

– Damian Lillard

« Si [LaMarcus Aldridge] n’était jamais allé à San Antonio, nous aurions gagné au moins une fois. Je me serais imposé, mais il était si bon. Lors de ma première année, je scorais tellement de pull-up sur pick and roll. Littéralement, un-deux-trois dribbles, un pull-up à chaque fois. Parce que tous les défenseurs étaient attirés par lui ».

Un bon gros what if à l’ancienne quoi. Si le duo ne manquait pas de talent, on a quand même du mal à croire que cela aurait suffi pour arracher un titre à l’Ouest. Pour quelles raisons ? Tout d’abord, la relation entre les deux hommes n’était pas parfaite à l’époque, Aldridge ayant l’impression qu’il n’avait pas assez de projecteurs sur lui contrairement à son coéquipier. L’intérieur avait, des années plus tard, regretté un manque de communication de sa part.

Les résultats en Playoffs ne laissaient pas non plus voir un début de règne à Portland. Sur les 3 années de la paire Aldridge – Lillard, les Blazers ont fait les Playoffs à deux reprises avec pour meilleur résultat un second tour et une élimination nette face aux Spurs.

D’autre part, LaMarcus Aldridge quitte Portland en 2015, ce qui correspond au début de l’archi-domination des Warriors sur la ligue. La saison en 73-9 puis l’arrivée de Kevin Durant pour former un rouleau compresseur. Lillard s’est mesuré à eux en 2019, il s’est pris un 0-4. Aurait-il eu plus de chance avec LaMarcus Aldridge à ses côtés ? Certainement. Est-ce que cela aurait suffi pour faire chuter la dynastie des Dubs ? Probablement pas. Mais bon, avec des What if, c’est toujours si facile de refaire l’histoire.

Source texte : Club 520 Podcast