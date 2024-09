Salaires des Charlotte Hornets – saison NBA 2024-25

Source image : montage via CC0 Public Domain via www.publicdomainpictures.net

Comme à chaque nouvelle saison NBA, on se prend pour des experts-comptables en analysant les finances des équipes de la Grande Ligue. Qui rendrait son banquier fier, qui le ferait suer au sens propre comme figuré et qui est complètement ruiné ? On fait le bilan franchise par franchise et aujourd’hui, on passe à la loupe les Charlotte Hornets !

# Pour tout comprendre sur les salaires NBA :

Les salaires 2024-25 des Charlotte Hornets

Situation financière par rapport au salary cap

Le seuil de la Luxury Tax est fixé à 170,814,000 $ cette année.

$ cette année. Le Salary Cap de la NBA est fixé à 140,588,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Premier Apron est fixé à 178,132,000 $ cette année.

$ cette année. Le seuil du Second Apron est fixé à 188,931,000$ cette année.

Avec 152,077,479$ engagés, les Charlotte Hornets sont légèrement au-dessus du Salary Cap, mais ont une marge avant de payer la Luxury Tax. Pour une équipe avec si peu de résultats ces dernières saisons, ce serait quand même dommage et preuve d’une très mauvaise gestion du General Manager.

LaMelo Ball va toucher un gros salaire et il est clair qu’il en a le talent, mais pour les fans de la franchise il faut espérer qu’il se blesse moins à l’avenir pour pouvoir l’honorer. La prolongation de Miles Bridges cet été est un élément qui a pesé lourd dans les comptes de la franchise.

Joueurs sous contrats garantis pour la saison 2025-26 :

LaMelo Ball

Miles Bridges

Grant Williams

Josh Green

Tidjane Salaün

Les Charlotte Hornets disposent aussi d’une Team Option pour Brandon Miller, Vasilije Micic, Mark Williams et Nick Smith Jr., tandis que Cody Martin et Nick Richards ont un contrat non garanti.

